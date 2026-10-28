Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2026 Çarşamba öğleden sonra ders var mı?

Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile netleşti. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmi tatil yapılacak. Peki, bugün öğleden sonra ders var mı, yok mu? İşte, 28 Ekim Çarşamba günü okulların tatil durumu…