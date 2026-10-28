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        Haberler Bilgi Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2026 Çarşamba öğleden sonra ders var mı?

        Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2026 Çarşamba öğleden sonra ders var mı?

        28 Ekim Çarşamba günü okulların tatil durumu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Sabah derslerinin ardından başlayacak resmi tatil nedeniyle gözler derslerin saat kaçta biteceğine çevrildi. Peki, 28 Ekim Çarşamba okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte, Bugün okulların tatil durumu…

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 07:19 Güncelleme:
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        Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Sorusunun yanıtı, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile netleşti. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün resmi tatil yapılacak. Peki, bugün öğleden sonra ders var mı, yok mu? İşte, 28 Ekim Çarşamba günü okulların tatil durumu…

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        28 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

        28 Ekim Çarşamba günü okullar tam gün tatil olmayacak. Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle sabah saatlerinde eğitim öğretim devam edecek, saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yarım gün programı uygulanacak.

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        28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA DERS VAR MI?

        28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten sonra resmi tatil uygulanacağı için öğleden sonraki normal dersler yapılmayacak. Sabah eğitim veren okullarda ders programı, okulun eğitim düzenine göre sürdürülecek.

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        29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

        29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar tam gün tatil olacak. Resmi ve özel okullarda normal ders programı uygulanmayacak.

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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü kapsamında ülke genelinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlenecek. Okullardaki tören ve etkinliklere ilişkin ayrıntılar, ilgili kurumların programlarına göre belirlenecek.

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        30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

        30 Ekim 2026 Cuma günü, mevcut resmi tatil takvimine göre normal eğitim öğretim günü olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek.

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