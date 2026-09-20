Bugün sınav var mı? 20 Eylül 2026 Pazar ÖSYM ve MEB sınav takvimi
20 Eylül 2026 Pazar günü için "Bugün sınav var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM ve MEB'in güncel sınav takvimleri belli olurken, 20 Eylül Pazar günü yapılacak merkezi sınav olup olmadığı merak ediliyor. İşte, 20 Eylül 2026 Pazar ÖSYM ve MEB sınav takvimi…
20 Eylül 2026 Pazar günü "Bugün sınav var mı?", "20 Eylül'de hangi sınav var?" ve "Bugün ÖSYM sınavı var mı?" soruları gündemde. ÖSYM'nin hafta sonu sınav programı ile MEB'in sınav takvimi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM takvimine göre 19 Eylül Cumartesi günü e-YDTS/2 uygulanırken gözler 20 Eylül Pazar günü sınav olup olmadığına çevrildi.
20 EYLÜL 2026 PAZAR GÜNÜ SINAV VAR MI?
20 Eylül 2026 Pazar günü ÖSYM'nin sınav takviminde bir sınav yer almıyor. Bu nedenle bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi bir sınav bulunmuyor.
20 EYLÜL'DE MEB SINAVI VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav takvimine göre ilk dönem sınavları Kasım ayında başlayacak. Birinci dönem birinci ülke geneli ortak yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.
19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ HANGİ SINAV YAPILDI?
ÖSYM'nin hafta sonu programında 19 Eylül 2026 Cumartesi günü e-YDTS/2 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı gerçekleştirildi.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026
Adaylar, yaklaşan sınavların tarihlerini ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi üzerinden kontrol edebiliyor. Önümüzdeki dönemde KPSS, YDS ve diğer sınavlara ilişkin başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyurulan takvim doğrultusunda takip edilecek. Örneğin 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanması planlanıyor.