Bugün sınav var mı? 20 Eylül 2026 Pazar ÖSYM ve MEB sınav takvimi

20 Eylül 2026 Pazar günü "Bugün sınav var mı?", "20 Eylül'de hangi sınav var?" ve "Bugün ÖSYM sınavı var mı?" soruları gündemde. ÖSYM'nin hafta sonu sınav programı ile MEB'in sınav takvimi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM takvimine göre 19 Eylül Cumartesi günü e-YDTS/2 uygulanırken gözler 20 Eylül Pazar günü sınav olup olmadığına çevrildi.