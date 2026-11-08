CANLI ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2026 | ABD verisi sonrası altın geriledi! Hafta sonu çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla araştırılıyor. Kapalıçarşı verilerine göre çeyrek altın alış fiyatı 10 bin 542,50 TL, satış fiyatı ise 10 bin 783,52 TL oldu.

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