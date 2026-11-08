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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2026 | ABD verisi sonrası altın geriledi! Hafta sonu çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 8 KASIM 2026 | ABD verisi sonrası altın geriledi! Hafta sonu çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları, ABD'de açıklanan ekim ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından haftanın son işlem gününde geri çekildi. Ons altındaki düşüşle birlikte gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altınının 8 Kasım 2026 güncel alış satış fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, Altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri, altın piyasasında yönü değiştirdi. Ekim ayında 165 bin kişilik istihdam artışı kaydedilmesi ve işsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkiledi. Ons altın 4 bin 50 dolar seviyesine kadar çekilirken, yurt içinde gram altın fiyatları da düşüşten etkilendi. İşte 8 Kasım 2026 gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını güncel fiyatları...

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        ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

        Altın fiyatlarındaki geri çekilmede ABD'den gelen güçlü istihdam verileri etkili oldu. Ekim ayında tarım dışı istihdam 165 bin kişi artarken, piyasa beklentisi 65 bin seviyesindeydi. İşsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi ve ortalama saatlik kazançların yüzde 0,4 yükselmesi de doların güçlenmesini destekledi.

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        Güçlü ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği yönündeki değerlendirmeler, faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı artırdı.

        Ancak cuma günkü düşüşe rağmen altın, haftalık bazda yüzde 4'ün üzerinde değer kazancını korudu. Yatırımcıların yapay zeka hisselerinden çıkarak güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi, hafta genelindeki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

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        BUGÜN GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

        Hafta boyunca yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan altın, cuma günü ABD'den gelen istihdam verilerinin ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi. 8 Kasım Pazar günü gram altın 6 bin 556 lira seviyesinde işlem görüyor.

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        Gram altın alış ve satış fiyatları şöyle:

        • Gram altın alış: 6.555,36 TL
        • Gram altın satış: 6.556,39 TL

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        ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        Yurt içinde yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla araştırılıyor. Kapalıçarşı verilerine göre çeyrek altın alış fiyatı 10 bin 542,50 TL, satış fiyatı ise 10 bin 783,52 TL oldu.

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ﻿

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        TAM ALTIN

        ALIŞ:43.206,00

        SATIŞ:43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        CUMHURİYET ALTINI

        ALIŞ:43.400,00

        SATIŞ:44.056,00

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