Canlı altın fiyatları 21 Eylül 2026: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın piyasasında hareketlilik yeni haftanın hemen öncesinde de sürüyor. 20 Eylül Pazar günü güncel verilere göre gram altın 6.865,89 TL, çeyrek altın 11.195 TL, yarım altın 22.384 TL, tam altın 44.558,24 TL ve Cumhuriyet altını 44.624 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altının fiyatı ise 4.378,66 dolar olarak kaydedildi. Peki, Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi yükselecek mi? İşte, 21 Eylül güncel altın fiyatları ve satış rakamları...