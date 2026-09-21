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        Haberler Bilgi Canlı altın fiyatları 21 Eylül 2026: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

        Canlı altın fiyatları 21 Eylül 2026: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

        Altın fiyatları 21 Eylül 2026 Pazar günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram altın 6 bin 865 TL seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 378 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte, Altın fiyatları canlı alış-satış fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:10 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında hareketlilik yeni haftanın hemen öncesinde de sürüyor. 20 Eylül Pazar günü güncel verilere göre gram altın 6.865,89 TL, çeyrek altın 11.195 TL, yarım altın 22.384 TL, tam altın 44.558,24 TL ve Cumhuriyet altını 44.624 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altının fiyatı ise 4.378,66 dolar olarak kaydedildi. Peki, Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi yükselecek mi? İşte, 21 Eylül güncel altın fiyatları ve satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLENME!

        Altın fiyatlarının yönünde bu hafta özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı etkili oldu. Fed, 16 Eylül'deki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Kararın ardından dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ons altın üzerinde baskı oluşturdu ve ons fiyatı 4.250 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolardaki zayıflama altın fiyatlarına destek verdi. Haftalık kapanışta spot ons altın yaklaşık yüzde 0,9 yükselerek 4.379,59 dolar seviyesine çıktı. Yurt içinde gram altın da 6.865 TL seviyesinden haftayı tamamladı.

        3

        GRAM ALTIN

        6.865,06

        6.865,89

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.337,02

        4.380,24

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.984,09

        11.225,72

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.936,35

        44.765,58

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.899,53

        22.451,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.936,35

        44.765,58

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.957,27

        46.099,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.217,00

        108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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