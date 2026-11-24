CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın toparlanma eğiliminde! 24 Kasım 2026 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 24 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan altın, yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma sinyali vermişti. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki hareketlilik sürerken güncel alış-satış fiyatları da merak ediliyor. Peki, bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 24 Kasım 2026 canlı altın fiyatları...
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı sert kayıplarla tamamlayan altın piyasasında yeni haftayla birlikte başlayan yükseliş, 24 Kasım Salı günü de yatırımcıların gündeminde. Altın alım satımı yapacak vatandaşlar, kuyumcuya gitmeden önce gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün 24 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ONS altın ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?
Altın fiyatları, 24 Kasım Salı günü sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket ediyor. Kapalıçarşı verilerine göre gram altın yüzde 0,57, çeyrek altın ise yüzde 0,58 değer kazandı. Uluslararası piyasalarda ons altın da 3 bin 655 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert kayıpların ardından altın piyasasındaki toparlanma yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
GRAM ALTIN FİYATI 24 KASIM 2026
Gram altın alış: 6.136,86 TL
Gram altın satış: 6.235,74 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 24 KASIM 2026
Çeyrek altın alış: 10.084,00 TL
Çeyrek altın satış: 10.247,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI 24 KASIM 2026
Yarım altın alış: 20.168,00 TL
Yarım altın satış: 20.475,00 TL
TAM ALTIN FİYATI 24 KASIM 2026
Tam altın alış: 40.275,00 TL
Tam altın satış: 40.826,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 24 KASIM 2026
Cumhuriyet altını alış: 41.200,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 41.881,00 TL
ONS ALTIN FİYATI 24 KASIM 2026
Ons altın alış: 3.655,70 dolar
Ons altın satış: 3.655,70 dolar
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM 2026
Kapalıçarşı'da gram altın satış fiyatı 6.235,74 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.247 TL seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları, piyasalardaki anlık değişimlere bağlı olarak gün içerisinde farklılık gösterebiliyor.