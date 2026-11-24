Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı sert kayıplarla tamamlayan altın piyasasında yeni haftayla birlikte başlayan yükseliş, 24 Kasım Salı günü de yatırımcıların gündeminde. Altın alım satımı yapacak vatandaşlar, kuyumcuya gitmeden önce gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün 24 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ONS altın ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu…