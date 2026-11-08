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        Haberler Bilgi Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Thomas Reis’in muhtemel 11’i belli oldu!

        Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Thomas Reis’in muhtemel 11’i belli oldu!

        Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Thomas Reis yönetiminde üst üste 5 galibiyet alan bordo-mavililer, zorlu Alanya deplasmanında serisini sürdürmek istiyor. Peki, Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, üç puan mücadelesi verecek. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da sahaya çıkması beklenen kadroları merak ediliyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, ligdeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken Alanyaspor ise sahasında kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. İşte, Alanyaspor-Trabzonspor canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…

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        ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Alanya Oba Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

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        ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

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        ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri şöyle:

        Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Ruan, Makouta, Maestro, Hagi, Hwang Ui-jo, Cedric.

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        Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

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        TRABZONSPOR 22 PUANLA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

        Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puan topladı. Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ligde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan bordo-mavililer, Alanyaspor karşısında da üç puana ulaşarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı amaçlıyor.

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        Ev sahibi Corendon Alanyaspor ise 10 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Toplam 12 puanı bulunan Akdeniz temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadelede Trabzonspor'u mağlup ederek yeniden çıkış yakalamak istiyor.

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