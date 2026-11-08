CANLI İZLE | Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş – Gençlerbirliği muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ VE GENÇLERBİRLİĞİ'NİN LİGDEKİ PUAN DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Gençlerbirliği ise aynı süreçte oynadığı 10 karşılaşmada 11 puan elde etti. İki takım da 11. hafta mücadelesinden puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.