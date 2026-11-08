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        Haberler Bilgi CANLI İZLE | Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş – Gençlerbirliği muhtemel 11’ler

        CANLI İZLE | Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş – Gençlerbirliği muhtemel 11’ler

        Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadele öncesinde gözler siyah-beyazlıların sahaya çıkacağı kadroya çevrildi. Vincenzo Italiano'nun ilk 11'de yapması beklenen değişiklikler ve karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. İşte, Beşiktaş – Gençlerbirliği maçı canlı izleme ekranına ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni sahasında ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun yoğun maç takvimi doğrultusunda kadroda rotasyona gitmesi beklenirken futbolseverler Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının başlama saati, yayın kanalı ve muhtemel ilk 11'lerini araştırıyor. İşte, Beşiktaş – Gençlerbirliği muhtemel 11’ler...

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        BEŞİKTAŞ – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig’in 11. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki kritik karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

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        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun Gençlerbirliği karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların mücadeleye şu muhtemel 11 ile çıkması öngörülüyor:

        Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic.

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        GENÇLERBİRLİĞİ'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Gençlerbirliği'nin Beşiktaş deplasmanında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i ise şöyle:

        İrfan Can Eğribayat, Arda Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson, Hamza Aydar, Oğulcan Ülgün, Diabate, Tongya, Traore, Gouveia, Mendes.

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        BEŞİKTAŞ VE GENÇLERBİRLİĞİ'NİN LİGDEKİ PUAN DURUMU

        Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Gençlerbirliği ise aynı süreçte oynadığı 10 karşılaşmada 11 puan elde etti. İki takım da 11. hafta mücadelesinden puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

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        #gençlerbirliği
        #muhtemel 11
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