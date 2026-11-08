CANLI İZLE | Çorum FK – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Emre Belözoğlu’nun muhtemel 11’i!
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Çorum FK – Fenerbahçe karşılaşmasında heyecan dorukta. İki takımın kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde gözler Emre Belözoğlu'nun sahaya süreceği kadroya çevrildi. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve muhtemel ilk 11'ler...
Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertliler, üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından çıkış arayacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu da takımının başında ilk maçına çıkacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel ilk 11'leri ve maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Çorum FK – Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…
ÇORUM FK'NIN MUHTEMEL 11'İ
Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK'nın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:
Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat Özdemir, Diomande, Cengiz Ünder, Kyziridis, Ramirez.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'nin Çorum FK deplasmanında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.
ÇORUM FK – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda yapılacak mücadelenin başlama saati 16.00.
ÇORUM FK – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Çorum FK – Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar üstlenecek.