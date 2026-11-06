Celtic-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Avrupa Ligi Celtic-Beşiktaş maçı golleri ve maç özeti
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya deplasmanında Celtic ile karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında galibiyet aradı. Beşiktaş, Junior Olaitan'ın golüyle öne geçmesine rağmen Celtic'in etkili oyununa engel olamadı. Ev sahibi ekip, bulduğu gollerle skoru lehine çevirerek mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Peki Celtic - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? İşte Avrupa Ligi Celtic-Beşiktaş maç sonucu, gol dakikaları ve maç özeti...
Temsilcimiz Beşiktaş Celtic deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Mücadelede karşılıklı goller atılırken Celtic, Beşiktaş karşısında üstünlüğünü korumayı başardı. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın ardından skorun yanı sıra gol atan futbolcuları ve Avrupa Ligi puan durumunu araştırmaya başladı. Peki Celtic-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte detaylar...
CELTIC - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Celtic ile Beşiktaş arasında UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan karşılaşma Celtic'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlı temsilcimiz, deplasmanda aldığı mağlubiyetle Avrupa Ligi'nde önemli puan kaybı yaşadı.
CELTIC - BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?
Karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk golünü Junior Olaitan kaydetti. Celtic'in beraberlik golü Callum Osmand'dan gelirken Camilo Duran da İskoç ekibinin diğer gollerine de attı.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KALAN MAÇLARI
Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:
- 5 Kasım 2026: Celtic-Beşiktaş
- 26 Kasım 2026: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva
- 10 Aralık 2026: Bayer Leverkusen-Beşiktaş
- 21 Ocak 2027: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise
- 28 Ocak 2027: Omonia-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ilk üç karşılaşmada 7 puan topladı.
Siyah-beyazlıların sonuçları şöyle:
- Beşiktaş 4-1 Olimpik Marsilya
- Hoffenheim 2-3 Beşiktaş
- Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
- Celtic 2-3 Beşiktaş
Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan Beşiktaş, lig aşamasında an itibarıyla 8. sırada bulunuyor.