Temsilcimiz Beşiktaş Celtic deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Mücadelede karşılıklı goller atılırken Celtic, Beşiktaş karşısında üstünlüğünü korumayı başardı. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın ardından skorun yanı sıra gol atan futbolcuları ve Avrupa Ligi puan durumunu araştırmaya başladı. Peki Celtic-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte detaylar...