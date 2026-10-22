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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 21 Ekim 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 21 Ekim 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinin sonuçları merakla takip ediliyor. Çekilişe katılanlar, haftanın kazandıran numaralarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve çekilişte kaç kişinin kazandığı araştırılıyor. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte ana numaralar ve Joker ile SüperStar sonuçları da belli oldu. Peki, 21 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar hangileri? İşte 21 Ekim Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 21:24 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Haftanın çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran vatandaşlar, sonuçları yakından takip ediyor. Çekiliş sonuçları üzerinden kuponların ikramiye kazanıp kazanmadığı kontrol edilebiliyor. Milli Piyango Online, sonuçların takip edilebildiği resmî platformlar arasında bulunuyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 21 Ekim 2026 Sayısal Loto kazanan numaralar...

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        21 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Ekim 2026 Çarşamba tarihli çekilişinde kazanan numaralar, kupon sahipleri tarafından araştırılıyor. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler de merak ediliyor.

        21 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları

        8 - 33 - 36 - 53 - 70 - 80

        JOKER 45 + SÜPERSTAR 42

        Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Oyuncular, çekiliş tarihi veya kupon bilgileriyle sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.

        Resmi sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgileri ve kupon detayları görüntülenebiliyor. Sonuç sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.

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        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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