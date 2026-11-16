Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango tarafından düzenlenen 16 Kasım 2026 Pazartesi tarihli çekilişte milyonlarca liralık büyük ikramiye için şanslı numaralar belirlendi. Kuponlarını dolduran vatandaşlar, 6 bilen çıkıp çıkmayacağını ve büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağını Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve ikramiye detayları...
Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sona erdi. Saat 21.30'da yapılacak çekilişte 1 ile 90 arasından belirlenen 6 şanslı numara açıklandı. Ayrıca Joker ve SüperStar sonuçları da çekilişin ardından belli oldu. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır? İşte 16 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaraları öğrenme ekranı...
16 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Kasım 2026 Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı.
İşte Sayısal Loto sonuçları:
3 - 28 - 42 - 65 - 75 - 88
JOKER 84 + SÜPERSTAR 32
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 16 Kasım Pazartesi akşamı saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak.
SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebilir. Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.