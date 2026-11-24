Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 15 bin öğretmen alımı ne zaman, kadro-branş dağılımı nasıl olacak, başvuru şartları neler?
Öğretmen adaylarının merakla beklediği 15 bin öğretmen alımına ilişkin yeni açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konuşan Erdoğan, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak 15 bin öğretmen alımının duyurusunun bu hafta içerisinde yayımlanacağını bildirdi. Açıklamayla birlikte öğretmen adaylarının gözü Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Alım kapsamında hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacağı ve başvuru takviminin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Peki, 15 bin öğretmen alımı ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? İşte İşte 2026 AGS sonuçlarına göre öğretmen ataması başvuru şartları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü programında eğitim gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 AGS sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alımı yapılacağını ve alım duyurusu ile branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta açıklanacağını söyledi. Adaylar şimdi kontenjan listesinin yayımlanacağı tarihi ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, 15 bin öğretmen alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte 2026 AGS öğretmen alımına ilişkin son gelişmeler...
15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2026 AGS sonuçlarına göre gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen alımına ilişkin duyuru ve branş kontenjanları bu hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.
Ancak başvuru başlangıç tarihi, tercih takvimi ve yerleştirme sürecine ilişkin kesin tarihler henüz duyurulmadı. Adayların başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları MEB'in yayımlayacağı resmî kılavuzdan takip etmesi gerekiyor.
15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
15 bin öğretmen alımında en çok merak edilen konuların başında branş bazında kontenjan dağılımı geliyor. Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, okul öncesi, İngilizce, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi alanlarda kaç kişilik kontenjan ayrılacağı merak ediliyor.
Ancak 2026 AGS kapsamında yapılacak 15 bin kişilik alımın kesin branş dağılımı henüz açıklanmadı. Kontenjanların hangi alanlara verileceği, Milli Eğitim Bakanlığının bu hafta yayımlaması beklenen duyurusuyla netleşecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada öğretmen istihdamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Gelecek yıl içinde 15 bin öğretmen alımı için hazırlıklarımızı yapıyoruz."
2026 AGS ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve takvim MEB tarafından yayımlanacak duyuruyla belli olacak. Adayların 2026 Akademi Giriş Sınavı puanları ve başvuracakları branşlara ilişkin koşulları dikkate alınacak.
Başvuru sürecinde mezuniyet şartları, alan bazında kontenjanlar ve başarı sıralamaları belirleyici olacak. Öğretmen adaylarının resmî duyuruları MEB Personel Genel Müdürlüğü üzerinden takip etmesi önem taşıyor.