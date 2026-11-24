15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2026 AGS sonuçlarına göre gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen alımına ilişkin duyuru ve branş kontenjanları bu hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Ancak başvuru başlangıç tarihi, tercih takvimi ve yerleştirme sürecine ilişkin kesin tarihler henüz duyurulmadı. Adayların başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları MEB'in yayımlayacağı resmî kılavuzdan takip etmesi gerekiyor.