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        Haberler Bilgi Davası uzayanlar dikkat: 135 Alo Adalet Hattı devrede! Alo Adalet 135 nedir, kimler başvurabilecek ve hangi dosyaları kapsıyor?

        Davası uzayanlar dikkat: 135 Alo Adalet Hattı devrede! Alo Adalet 135 nedir, kimler başvurabilecek ve hangi dosyaları kapsıyor?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak ve adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ALO Adalet 135 hattının devreye alındığını açıkladı. Vatandaşların makul süreyi aşan dava ve soruşturma dosyaları için başvuruda bulunmasına ve yargı süreçlerindeki gecikmelerin takip edilmesine olanak sağlayan Alo Adalet 135 Hattı, yapay zeka altyapılı ve uzman çağrı temsilcileriyle hizmet verecek. Peki, Alo Adalet 135 Hattı ne zaman, hangi illerde hizmet verecek. İşte, Alo 135 Adalet Hattı'na ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla devreye alınan Alo Adalet 135 hattı, 1 Eylül itibarıyla kullanılmaya başlandı. Uygulamanın ilk aşamasında Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet verilecek. Vatandaşlar, belirlenen süreleri aşan dava ve soruşturma dosyaları için 135 numaralı hattı arayarak başvuruda bulunabilecek. Peki, Alo 135 Adalet Hattı nedir, ne işe yarar ve kimler kullanabilecek? İşte, Alo 135 Adalet Hattı hakkında merak edilenler…

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        GÜRLEK'TEN ALO ADALET 135 AÇIKLAMASI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının 2026-2027 Adli Yılı'nın ilk günü olan 1 Eylül'de saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmete başladığını açıkladı. Gürlek, hat üzerinden 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini belirtti.

        Gürlek, uygulamanın adalete erişimi kolaylaştırmayı ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti. Pilot uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını da açıkladı.

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        ALO ADALET 135 NEDİR?

        Alo Adalet 135, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların iletilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan yeni iletişim hattıdır. Sistemle yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin daha etkin şekilde takip edilmesi ve vatandaşların devam eden dosyalarıyla ilgili başvurularını güvenli şekilde iletebilmesi hedefleniyor.

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        ALO 135 HATTINI KİMLER KULLANABİLECEK?

        Alo Adalet 135 üzerinden tarafı olunan ve halen açık bulunan dava ve soruşturma dosyaları için başvuru yapılabilecek. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde bulunan 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları uygulama kapsamında olacak.

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        ALO ADALET 135 NASIL KULLANILACAK?

        Vatandaşlar 135 numaralı hattı aradıktan sonra güvenli kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamlayacak. Ardından yapay zeka destekli sesli asistanın yönlendirmeleriyle başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Talep edilmesi veya işlemin sesli asistan üzerinden tamamlanamaması halinde uzman temsilciye bağlanma imkanı da bulunacak.

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        ALO ADALET 135 BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

        Hatta yapılan başvurular Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına aktarılacak. Gerekli görülmesi halinde başvuru ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilecek. Dava dosyalarına ilişkin süreç hakkında başvurucuya SMS yoluyla bilgi verilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik nedeniyle yalnızca başvurunun alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacak.

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        ALO ADALET 135 HANGİ İLLERDE KULLANILACAK?

        Alo Adalet 135 hattı ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmete başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı.

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        #alo 135
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        #Alo Adalet 135
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