Davası uzayanlar dikkat: 135 Alo Adalet Hattı devrede! Alo Adalet 135 nedir, kimler başvurabilecek ve hangi dosyaları kapsıyor?

GÜRLEK'TEN ALO ADALET 135 AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının 2026-2027 Adli Yılı'nın ilk günü olan 1 Eylül'de saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmete başladığını açıkladı. Gürlek, hat üzerinden 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Gürlek, uygulamanın adalete erişimi kolaylaştırmayı ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti. Pilot uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını da açıkladı.