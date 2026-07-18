DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 DGS kaç dakika sürüyor, kaç soru sorulacak?
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürerken, ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Sınava katılacak adayların, sınav günü yanlarında bulundurmaları gereken belgeleri eksiksiz hazırlamaları büyük önem taşıyor. DGS ile ön lisans mezunları dört yıllık lisans programlarına geçiş için ter dökecek. Sınavın başlama saati, süresi ve sınav binasına son giriş saati de ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak, 2026 DGS kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? İşte DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
2026 DGS'ye katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav merkezi ve salon bilgilerini öğrenebiliyor. Sınav öncesinde giriş belgesinin çıktısının alınması ve kimlik belgesiyle birlikte sınav günü hazır bulundurulması gerekiyor. ÖSYM, sınav binalarına belirlenen saatten sonra aday kabul edilmeyeceğini de hatırlattı. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 2026 DGS sınav süresi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2026 DGS sınav giriş belgeleri, 3 Temmuz 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınava giriş belgelerini görüntüleyip çıktı alabiliyor.
DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav saatinden önce belirtilen okulda hazır bulunmaları gerekiyor.
2026 DGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, DGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
2026 DGS'de adaylara 100 soru yöneltilecek ve sınav için 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav, ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş puanını belirleyecek.
DGS SINAVINDA ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
Sınava katılacak adayların yanlarında şu belgeleri bulundurmaları gerekiyor:
ÖSYM tarafından düzenlenen sınava giriş belgesi,
Geçerli fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya kabul edilen resmi kimlik belgesi,
Gerekli görülmesi halinde ÖSYM'nin izin verdiği sınav materyalleri.
Kimlik belgesi veya sınava giriş belgesi eksik olan adaylar sınava alınmayacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.