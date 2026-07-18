2026 DGS'ye katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav merkezi ve salon bilgilerini öğrenebiliyor. Sınav öncesinde giriş belgesinin çıktısının alınması ve kimlik belgesiyle birlikte sınav günü hazır bulundurulması gerekiyor. ÖSYM, sınav binalarına belirlenen saatten sonra aday kabul edilmeyeceğini de hatırlattı. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 2026 DGS sınav süresi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…