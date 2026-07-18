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        Haberler Dünya Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz

        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz

        İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesi ile ABD arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından açıklamada bulundu. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının "değersiz ve geçersiz" olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 19:54 Güncelleme:
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        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz

        İran lideri, yazılı bir açıklamada bulundu.

        Mücteba Hamaney, ABD'nin imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerini ihlal ettiğini belirtti.

        Hamaney, ABD'ye verecekleri unutulmaz derslere sahip olduklarını işaret etti.

        Geçen ay Pakistan arabuluculuğunda imzalanan mutabakat zaptına rağmen ABD ile İran arasında gerilim yeniden tırmandı.

        ABD, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından bir gemiye yönelik düzenlendiğini ifade ettiği dron saldırısına misilleme olarak İran’ın güney sahillerine (Sirik bölgesi başta olmak üzere) ve füze/dron depolarına hava saldırıları düzenledi.

        İran ise bu saldırıları mutabakatın açık ihlali olarak nitelendirdi ve misilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı.

        Öte yandan, ABD, İran petrol satış lisansını iptal edip yeni yaptırımlar uygularken, Tahran, Washington’u birden fazla maddeyi ihlal etmekle suçladı.

        Her iki taraf da birbirini ateşkesi bozmakla itham ederken, gerilim özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiği ve enerji güvenliği konusunda bölgeyi alarma geçirdi. Şu anda taraflar "karşılıklı taahhüt" ilkesi üzerinden birbirlerini suçlamaya devam ediyor.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır, temsilidir

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