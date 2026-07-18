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        Haberler Magazin İsmail Yüksek ve Esen Matraş evlendi

        İsmail Yüksek ve Esen Matraş evlendi

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esen Matraş ile dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 20:10 Güncelleme:
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        İsmail Yüksek ile Esen Matraş, bugün İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

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        İkilinin nikah şahitleri ise eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yeni başkan Aziz Yıldırım oldu.

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        Düğünden kareler, davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı ve çiftin mutlu anları takipçileriyle paylaşıldı.

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        Öte yandan İsmail Yüksek ile Esen Matraş, geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı.

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        Zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlar yapan çift, ilişkilerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

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        #İsmail Yüksek
        #Esen Matraş
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