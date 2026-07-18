İsmail Yüksek ve Esen Matraş evlendi
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esen Matraş ile dünyaevine girdi
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 20:10 Güncelleme:
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İsmail Yüksek ile Esen Matraş, bugün İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
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Çiftin bu mutlu gününde futbolcunun meslektaşları, yakın arkadaşları ve aileleri de yanlarında yer aldı.
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İkilinin nikah şahitleri ise eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yeni başkan Aziz Yıldırım oldu.
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Düğünden kareler, davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı ve çiftin mutlu anları takipçileriyle paylaşıldı.
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Öte yandan İsmail Yüksek ile Esen Matraş, geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı.
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Zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlar yapan çift, ilişkilerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyordu.
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