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        Haberler Dünya ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), TSİ 01.00 itibarıyla İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattıklarını duyurdu. Ürdün'de iki askeri ölen ABD yeni dalga saldırı başlattı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 01:39 Güncelleme:
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        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

        ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerindeki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Bugün ABD Kuvvetleri Başkomutanı'nın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı." ifadesi kullanıldı.

        Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, ayrıca önceki gece Ürdün'de ABD askerlerine yönelik düzenlenen İran saldırılarına da karşılık vermeyi amaçladığı kaydedildi.

        CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesini kullanmıştı.

        Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedilmişti.

        SİRİK KENTİ HEDEF ALINDI

        ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki Sirik kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

        İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 01.30 sularında düşman Amerika tarafından Sirik çevresinde bir noktaya saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

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        Ekiplerin saldırıya uğrayan bölgeye ulaştığı ve muhtemel hasarı açıklayacağı belirtildi.

        Hürmüz Boğazı kıyısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti son günlerde ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı.

        ERBİL'DE PATLAYICI YÜKLÜ DRON DÜŞÜRÜLDÜ

        Reuters, Irak'ın Erbil kentindeki ABD konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansı hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

        ABD HAVA SALDIRILARINI GENİŞLETİYOR

        Öte yandan İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını iddia etti.

        Kanal 13 televizyonuna konuşan adı açıklanmayan İsrailli üst düzey askeri bir yetkili, ABD'nin operasyonel hava kapasitesini artırmak için İsrail'e yaklaşık 100 yakıt ikmal uçağı sevk etmeye başladığını söyledi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise ilerleyen günlerde ABD'nin bölgedeki askeri üslere yeni savaş jetleri konuşlandırmasının beklendiği aktarıldı. ABD ordusuna ait "bir F-16 savaş uçağı filosunun son 24 saat içinde Ürdün'e ulaştığını ve bazılarının ise Katar'dan İsrail'in güneyindeki Ovda Askeri Hava Üssü'ne geldiğini" öne süren haberde, daha çok sayıda savaş jetinin yine İsrail'in güneydeki hava üslerine konuşlanacağı kaydedildi.

        KAN'a konuşan ABD'li bir kaynak ise söz konusu adımın F-35 ve F-16 filolarına yönelik bir takviye olduğunu, lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından intikal sürecinin birkaç gün içinde sona ereceğini belirtti.

        ABD, Orta Doğu'daki "yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma" ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan’a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunmuştu.

        İRAN'A YENİ DALGA SALDIRI

        Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik yeni dalga hava saldırıları başlattığını duyurdu.

        Saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltma ve Ürdün'deki 2 Amerikan askerinin öldüğü saldırıyı cezalandırma amacı taşıdığını açıkladı.

        *Fotoğraf: CENTCOM, temsilidir

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