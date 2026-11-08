DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | 7 Kasım 2026 dün akşamın reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları açıklandı. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Güldür Güldür Show ve Başkalarının Hayatı'nın yarıştığı gecede Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapımlar belli oldu. Peki, 7 Kasım Cumartesi Total, AB ve ABC1 kategorilerinde gecenin en çok izlenen yapımı belli oldu mu? İşte, Total, AB ve ABC reyting sonuçları sıralaması…
7 Kasım 2026 reyting sonuçları, cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından belli oldu. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Başkalarının Hayatı ve Güldür Güldür Show'un karşı karşıya geldiği gecede Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında hangi yapımların öne çıktığı belli oldu. İşte, 7 Kasım 2026 Cumartesi reyting sonuçları…
7 KASIM CUMARTESİ HANGİ DİZİ VE PROGRAMLAR YAYINLANDI?
7 Kasım Cumartesi akşamı televizyon kanallarında izleyici karşısına çıkan yapımlar şöyle:
7 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Cumartesi gününün reyting sonuçlarına göre Güller ve Günahlar, Total ve ABC1 kategorilerinde zirveyi kimseye bırakmadı. Başkalarının Hayatı ise AB kategorisinde birinci sıraya yerleşti. Gecenin öne çıkan yapımları arasında Gönül Dağı ve Güldür Güldür Show da yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI İLK 3 SIRALAMASI
7 Kasım Cumartesi Total reyting grubunda Güller ve Günahlar birinci oldu. Gönül Dağı ikinci sırada yer alırken Başkalarının Hayatı üçüncü sıraya yerleşti.
AB REYTİNG SONUÇLARI İLK 3 SIRALAMASI
AB kategorisinde gecenin birincisi Başkalarının Hayatı oldu. Güldür Güldür Show ikinci sırada yer alırken Güller ve Günahlar üçüncü sıradan listeye girdi.
ABC1 REYTİNG SONUÇLARI İLK 3 SIRALAMASI
ABC1 kategorisinde de zirvenin sahibi Güller ve Günahlar oldu. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu ikinci sıraya yerleşirken Gönül Dağı üçüncü sırada yer aldı.