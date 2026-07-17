EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenlemeyle birlikte;

Eski en düşük emekli aylığı: 20.000 TL

Yeni en düşük emekli aylığı: 23.552 TL

Aradaki fark: 3.552 TL

En düşük emekli aylığı alan vatandaşlar için oluşan bu farkın da yasal sürecin tamamlanmasının ardından hesaplara yatırılması bekleniyor.