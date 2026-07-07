Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi 2026 Temmuz: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar oldu?
Temmuz 2026 emekli maaşı zammının belli olmasının ardından milyonlarca emekli, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarına göre belirlenen ödeme takvimi kapsamında maaşlarını alacak. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi ise TBMM'ye sunuldu. Söz konusu tutar, teklifin yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, emekli maaşı ne kadar oldu? İşte tahsis numarasına göre Temmuz 2026 emekli maaşı ödeme takvimi...
Temmuz ayı emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Zamlı maaşlar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere belirlenen takvim doğrultusunda ödenecek. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasına yönelik teklifin yasalaşma süreci de devam ediyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, emekli maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ödemeleri de kurumun belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL OLDU MU?
Henüz hayır. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme AK Parti tarafından TBMM'ye kanun teklifi olarak sunuldu. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni tutar yürürlüğe girecek. Bu nedenle 23 bin 552 TL tutarı henüz kesinleşmiş değil.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL BELİRLENDİ?
Temmuz 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon verisi esas alınarak hesaplandı. Bu kapsamda maaşlara yüzde 17,76 oranında artış uygulanacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde