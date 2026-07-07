EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL OLDU MU?

Henüz hayır. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme AK Parti tarafından TBMM'ye kanun teklifi olarak sunuldu. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni tutar yürürlüğe girecek. Bu nedenle 23 bin 552 TL tutarı henüz kesinleşmiş değil.