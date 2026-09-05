DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Kampanya, 11.06.2026 ile 30.09.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 20 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 24 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 30 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.