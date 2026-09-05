Emekli promosyon kampanyası güncellendi! Eylül 2026 en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?
Eylül ayında emekli promosyon kampanyası güncellendi. Yılın dokuzuncu ayına girilmesiyle birlikte emekliler için önemli bir gelir desteği haline gelen banka promosyonlarında yarış kızıştı. Hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını merak eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri teklifleri değerlendiriyor. Yapı Kredi, ING, Akbank, İş Bankası, Ziraat, Garanti BBVA, Qnb ve diğer bankaların promosyon tutarları merak ediliyor. Kampanyalara göre toplam promosyon ve ek ödül tutarları 30 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Peki emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2026 emekli promosyon kampanyasında bankalarda son durum
Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayında yenilendi. Kamu ve özel bankalarda promosyon yarışı sürerken emekli vatandaşlar kendilerine uygun promosyonu araştırıyor. Bankaların sunduğu kampanyalar belirli tarihler arasında geçerli olabildiği için başvuru öncesinde şartların kontrol edilmesi gerekiyor. Kampanyalara göre toplam promosyon ve ek ödül tutarları 30 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Peki, 2026 emekli promosyonu veren bankalar hangisi ve şartları neler? İşte, Yapı Kredi, ING, Akbank, İş Bankası, Ziraat, Garanti BBVA ve diğer bankaların promosyon tutarları bilgisi
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Kampanya, 11.06.2026 ile 30.09.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 20 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 24 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 30 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
3 yıl maaş taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Kredi kartı kullanımına tanımlanan 10.000 TL'ye varan MaxiPuan hediyesiyle toplam fayda 25.000 TL'ye ulaşıyor.
QNB
Net maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 8.500 TL, 10.000-14.999 TL arasına 13.500 TL, 15.000-19.999 TL arasına 16.500 TL, 20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara ise ek şartsız 20.000 TL nakit promosyon sağlıyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
Not: Emekli promosyon kampanyalarında başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. İlgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden güncel bilgi alabilirsiniz.