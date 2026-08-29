EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI | 2026 En yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar veriyor? İşte emekli promosyonu veren bankalar listesi

Emekli promosyon banka kampanyaları milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren vatandaşlara sunulan promosyon tutarları, maaş miktarına göre değişiyor. Bazı bankalar ise kredi kartı harcaması ve otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla toplam ödeme miktarını yükseltiyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, Güncel emekli promosyonu kampanyaları ve ödeme tutarları…