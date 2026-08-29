EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI | 2026 En yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar veriyor? İşte emekli promosyonu veren bankalar listesi
En yüksek emekli promosyonunu veren bankalar listeleri güncellendi. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler, bankaların sunduğu nakit emekli promosyon ve ek ödeme fırsatlarını araştırıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ödemeler ne kadar? İşte, Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası emekli banka promosyonu kampanyaları…
Emekli promosyon banka kampanyaları milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren vatandaşlara sunulan promosyon tutarları, maaş miktarına göre değişiyor. Bazı bankalar ise kredi kartı harcaması ve otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla toplam ödeme miktarını yükseltiyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte, Güncel emekli promosyonu kampanyaları ve ödeme tutarları…
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?
2026 yılı itibarıyla kamu ve özel bankalar arasında emekli promosyon rekabeti devam ediyor. Kampanyalara göre toplam promosyon ve ek ödül tutarları farklılık gösteriyor.
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI AĞUSTOS 2026
Bankaların Ağustos 2026 dönemine özel emekli promosyon kampanyalarında rekabet devam ediyor. Maaş taşıma karşılığında sunulan nakit ödemelerin yanı sıra ek kampanyalarla birlikte toplam kazanç fırsatları da değişiklik gösteriyor.
Emeklilerin başvuru yapmadan önce promosyon tutarının yanı sıra ek koşulları da incelemesi önem taşıyor. Bazı bankalar yüksek toplam ödeme için kredi kartı kullanımı, fatura talimatı veya ek ürün şartları talep edebiliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU AĞUSTOS 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli promosyonundan yararlanabilmek için maaşın tercih edilen bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor.
Bazı bankalar ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri karşılığında ek promosyon ödemeleri yapabiliyor.
*Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.