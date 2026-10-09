Emekli zammı son durum: SSK Bağkur 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü ocak ayında alacağı emekli zammına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisi sonrasında 3 aylık enflasyon % 5,57 oldu. Bu verinin üzerine Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonları da geldiğinde emekliler ve memurlar için zam oranları kesinleşmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ve Temmuz dönemlerindeki zam oranı, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen tüketici enflasyonuna göre belirleniyor. Bu nedenle Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki toplam enflasyon, Ocak 2027'de uygulanacak artışın temel göstergesi olacak. Peki SSK Bağkur 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2027 Ocak emekli zammında son durum
Emekli maaş zammı 2027 için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. SSK, Bağkur emeklisinin maaş zammı enflasyon rakamlarına göre yeniden hesaplanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon oranı ile yılbaşı emekli maaş zammı 2027 Ocak hesaplama tablosu da netleşmeye başladı. 2026 yılı enflasyonu OVP’ye göre gerçekleşirse, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 7 oranında artacak. Peki emekli zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte, emekli maaş zammı ile ilgili son gelişmeler
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 Ocak emekli zammının kesinleşmesi için Aralık 2026 enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Böylece Temmuz-Aralık dönemindeki altı aylık enflasyon tamamlanacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşecek.
EMEKLİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI %5,57
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı tüketici fiyat enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Enflasyon, beklentilerin altında gerçekleşti. Eylül ayı enflasyonu beklenenden düşük çıkmakla beraber temmuz – eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 oldu.
Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklandı. Üç aylık enflasyon toplu sözleşme zammının altında kaldığı için henüz memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı oluşmadı. Memurlar ile imzalanan toplu sözleşme gereği gelecek yıl ocak ayında yüzde 5, temmuz ayında yüzde 4 oranında zam yapılacak.
Yılın geri kalan aylarında enflasyon sıfır olsa bile SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 5,57 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 5 oranında artacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor.
TCMB'nin yüzde 28 yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleştiği ve buna bağlı olarak Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyonun yaklaşık yüzde 8,7 olduğu varsayımında hesaplama şöyle:
Zam senaryosu En düşük emekli maaşı
Mevcut maaş 23.552 TL
%5,57 zam 24.864 TL
%8 zam 25.436 TL
%8,7 zam yaklaşık 25.600 TL
%9 zam 25.672 TL
%10 zam 25.907 TL
Dolayısıyla TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 600 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ve Temmuz dönemlerindeki zam oranı, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen tüketici enflasyonuna göre belirleniyor. Bu nedenle Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki toplam enflasyon, Ocak 2027'de uygulanacak artışın temel göstergesi olacak.
Eylül verisiyle birlikte bu dönemin ilk üç ayı tamamlandı ve yüzde 5,57'lik birikimli oran ortaya çıktı. Önümüzdeki üç ayın verileri geldikçe emekli zammı hesaplaması da kademeli olarak değişecek.
OCAK AYINDA MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi. Merkez Bankasının son piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,61 bekleniyor.
2026 yılı enflasyonu OVP’ye göre gerçekleşirse, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 9,04, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 7 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 10,06, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 8 oranında artacak.