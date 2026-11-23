EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL OLACAK MI? 2027 ZAM TAHMİNLERİ

2027 Ocak zammında en düşük emekli maaşının 30 bin TL seviyesine yükseltilmesi için iki farklı hesaplama senaryosu gündemde. Bunlardan ilki yaklaşık 4 bin TL seyyanen zam yapılması, diğeri ise enflasyon farkının üzerine yüzde 15 civarında refah payı eklenmesi.

Yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde oluşması durumunda en düşük emekli maaşının 26 bin TL civarına çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu tutara yaklaşık 15 puanlık refah payı eklenmesi halinde maaşın 30 bin TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Seyyanen zam formülünde ise en düşük emekli aylığına yaklaşık 4 bin TL ek ödeme yapılmasıyla aynı seviyenin yakalanması öngörülüyor.