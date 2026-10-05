EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI? Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam gelecek mi, bu yıl emeklilere seyyanen zam yapılacak mı?
Memur emeklilerinin seyyanen zam talebine ilişkin süreç yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin emekli memur maaşlarına da yansıtılması istemiyle devam eden hukuki süreçte, Anayasa Mahkemesi'nin 6 Ağustos 2026 tarihli birleştirme kararı dikkatleri yeniden davaya çevirdi. Milyonlarca memur emeklisi, yargı sürecinden çıkacak kararın maaşlara ilave ödeme getirip getirmeyeceğini merak ediyor. Peki memur emeklilerine seyyanen zam verilecek mi, 25 bin liralık ek ödeme gündemde mi? İşte 2026 yılı seyyanen zam tartışmasında son gelişmeler...
Emeklilerin yakından takip ettiği seyyanen zam tartışması yeniden gündemde. 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik ilave ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılması yönündeki beklenti özellikle memur emeklileri arasında sürerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de olası ek artışlara ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Peki emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme gündemde mi? İşte emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler...
EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Emeklilere yönelik seyyanen zam tartışmasının merkezinde, 2023'te çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik ilave ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına da eklenmesi yönündeki talep bulunuyor. Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne taşınan bireysel başvuruların hukuki süreci devam ediyor.
AYM'nin 6 Ağustos 2026'da ikinci başvuruyu daha önce açılan dosyayla birleştirmesi, seyyanen zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Ancak alınan birleştirme kararı, memur emeklilerine 8 bin 77 TL tutarında doğrudan ve kesin bir zam yapılacağı anlamına gelmiyor.
MEMUR EMEKLİSİNE 8 BİN 77 TL EK ÖDEME OLACAK MI?
2023'te görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik ilave ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılması yönündeki talep, memur emeklilerinin yakından izlediği konular arasında bulunuyor.
Ancak konu halen yargı sürecinde olduğu için mevcut aşamada tüm emeklilere bu tutarda kesin bir ödeme yapılacağından söz etmek mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki başvurunun sonucu ve çıkabilecek olası kararın kapsamı, sürecin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.
EMEKLİYE EK ZAM KONUSUNDA KARAR ÇIKTI MI?
Emeklilere yönelik ek zam veya seyyanen artış konusunda henüz kesinleşmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. 2026 yılı içinde tüm emeklileri kapsayan ilave bir maaş artışının yürürlüğe girdiğine dair resmi bir karar açıklanmış değil.
Son dönemde emeklilerin gelirlerinin artırılmasına yönelik talepler ve çeşitli değerlendirmeler gündemde yer alsa da bunlar henüz bağlayıcı bir düzenlemeye dönüşmedi. Bu nedenle sosyal medya ve farklı mecralarda paylaşılan zam oranları ya da ödeme tutarlarının resmi karar niteliğinde olmadığı göz önünde bulundurulmalı.