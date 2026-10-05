EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI? Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekliye ek zam gelecek mi, bu yıl emeklilere seyyanen zam yapılacak mı?

Son dönemde emeklilerin gelirlerinin artırılmasına yönelik talepler ve çeşitli değerlendirmeler gündemde yer alsa da bunlar henüz bağlayıcı bir düzenlemeye dönüşmedi. Bu nedenle sosyal medya ve farklı mecralarda paylaşılan zam oranları ya da ödeme tutarlarının resmi karar niteliğinde olmadığı göz önünde bulundurulmalı.