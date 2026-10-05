İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Türkiye genelindeki yaklaşık 150 bin taksinin yerli ve milli otomobil TOGG ile yenilenebilmesi için çağrıda bulundu. Başkan Erkan Özkan, taksi esnafına TOGG alımlarında ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanmasının hem esnafa hem yerli üretime hem de Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. İzmir’in her konuda ilklerin şehri olduğuna değinen Erkan Özkan, "İzmir'de geçtiğimiz hafta içerisinde İzmirli hemşehrilerimiz, ilk defa yerli ve milli üretimimiz TOGG taksilerle tanışma fırsatı buldu. 2016 yılında tüm Türkiye'deki ticari taksilere ÖTV ile ilgili bir hak tanınmış ve bu sayede ticari taksilerin yenilenme fırsatı doğmuştu. Fakat bu uygulama bir süre sonra devam ettirilmediği için esnafımız araçlarını yenileyemez hale geldi. Ticari taksilerde kullandığımız araçlar Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi olduğu için bu fırsat tanınmadığı müddetçe araç yenilemekte zorluk çekiyoruz. Bu durum da taksicilik mesleğinin kalitesini giderek düşürüyor" diye konuştu.

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VERGİ MUAFİYETİ TALEBİ

Türkiye'deki 150 bin taksici esnafına TOGG araçlar için ÖTV ve KDV muafiyeti ya da indirimi sağlanırsa; hem aracın Türkiye yollarındaki tanınırlığının ve marka değerinin artacağını hem de esnafın bundan faydalanacağını vurgulayan Erkan Özkan, "Nihayet ilk TOGG taksi İzmir yollarında hizmete başladı. Kendi imkanlarını zorlayarak bu adımı atan esnaf kardeşimizin girişimini gören yetkililerin çağrımıza kulak vermesini ve hükümetimizin desteğiyle bu araçların çoğalmasını bekliyoruz. Beklentimiz bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

"TAKSİ DURAKLARINA ŞARJ İSTASYONLARI KURULSUN"

"Araçların İzmir yollarında rahatlıkla çalışabilmesi için elektrikli araçlardaki menzil ve şarj konusunun da önem taşıdığının altını çizen Erkan Özkan, şunları kaydetti:

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"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, geçtiğimiz yıl içerisinde pilot olarak belirlediğimiz taksi duraklarına küçük şarj istasyonlarının kurulması yönünde bir talebimiz olmuştu. Büyükşehir Belediyemize bu talebimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."