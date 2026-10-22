EuroLeague’de Türk derbisi: Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
EuroLeague'de Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında oynanacak Türk derbisi için geri sayım başladı. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonunda iki temsilcimiz, parkeden galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Anadolu Efes - Beşiktaş maçının tarihi, maç saati ve canlı yayın bilgisi basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Anadolu Efes - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Anadolu Efes - Beşiktaş maçı izle ekranı...
EuroLeague’de Türk basketbolseverlerin merakla beklediği Anadolu Efes - Beşiktaş karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki takım, organizasyonun 7. haftasında karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak mücadelede Anadolu Efes, sahasında galibiyet ararken Beşiktaş ise deplasmanda kazanmayı hedefleyecek. Basketbolseverler, maçın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Anadolu Efes - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Anadolu Efes - Beşiktaş maçı izle ekranı...
ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague’in 7. haftasında oynanacak Anadolu Efes - Beşiktaş maçı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak.
ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen basketbolseverler, yayın platformlarının resmi kanalları üzerinden maçın yayın bilgilerine ulaşabilecek.
ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Anadolu Efes - Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, S Sport ve S Sport Plus yayın seçeneklerini takip edebilecek. Karşılaşmanın canlı yayınını izlemek için ilgili platformların abonelik ve erişim koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor. Maçın canlı skoru ve karşılaşma içindeki gelişmeler de spor haberleri ve takımların resmi kanalları üzerinden takip edilebilecek.
ANADOLU EFES VE BEŞİKTAŞ’IN EUROLEAGUE PERFORMANSI
EuroLeague’in 7. haftası öncesinde Anadolu Efes, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise ilk 6 karşılaşmasında 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. İki ekip de Türk derbisinde kazanarak Avrupa Ligi’ndeki galibiyet sayısını artırmayı amaçlıyor.