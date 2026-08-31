EV KADINLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

Yeni düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için ev kadınları mevcut isteğe bağlı sigorta sistemiyle emeklilik hakkı elde edebiliyor. Gerekli şartları taşıyan ve zorunlu sigortalı bir işte çalışmayan kişiler, isteğe bağlı sigortaya başvurarak prim ödeyebiliyor. Emeklilik için gereken yaş ve prim gün sayısı ise sigortalılık durumuna göre değişiklik gösteriyor.