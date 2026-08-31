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        Haberler Bilgi Ev hanımlarına emeklilik son durum: 2026 Ev kadınlarına devlet prim desteği ne zaman başlayacak, başvuru şartlar nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?

        Ev hanımlarına emeklilik son durum: 2026 Ev kadınlarına devlet prim desteği ne zaman başlayacak, başvuru şartlar nelerdir ve başvuru nasıl yapılır?

        Ev kadınlarının emekliliğine yönelik düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Çalışma hayatında yer almayan kadınların isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden emeklilik hakkına kavuşması ve prim ödemelerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Düzenlemenin kapsamı, prim desteğinin şartları için gözler başvuru takvimine çevrildi.Peki, ev hanımları nasıl emekli olacak, şartlar neler ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte, 2026 ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 00:08 Güncelleme:
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        Ev hanımlarına emeklilik hakkına ilişkin düzenleme milyonlarca kadının gündeminde yer alıyor. Çalışma hayatında bulunmayan kadınlar, isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden kendi primlerini ödeyerek emeklilik yoluna gidebiliyor. Bunun yanında ev kadınlarının prim yükünü azaltacak devlet destekli yeni bir model üzerinde de çalışma yürütülüyor. Peki, Ev hanımlarına devlet prim desteği ne zaman başlayacak, şartlar neler? İşte, 2026 ev kadınlarına emeklilik devlet prim desteğinde son durum…

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        EV KADINLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?

        Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesini hedefleyen düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Planlanan modelde, isteğe bağlı sigorta primlerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamı ve şartları ise yapılacak çalışmanın ardından netleşecek.

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        EV KADINLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

        Yeni düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için ev kadınları mevcut isteğe bağlı sigorta sistemiyle emeklilik hakkı elde edebiliyor. Gerekli şartları taşıyan ve zorunlu sigortalı bir işte çalışmayan kişiler, isteğe bağlı sigortaya başvurarak prim ödeyebiliyor. Emeklilik için gereken yaş ve prim gün sayısı ise sigortalılık durumuna göre değişiklik gösteriyor.

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        DEVLET EV KADINLARININ PRİMİNİ KARŞILAYACAK MI?

        Ev kadınlarına yönelik planlanan düzenlemede, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması hedefleniyor. Böylece kadınların ödeyeceği prim tutarının azaltılması amaçlanıyor.

        Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı henüz kesinleşmedi. Devlet destekli yeni model yürürlüğe girene kadar ev kadınları mevcut isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden prim ödemeye devam ediyor.

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        EV KADINLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ev kadınlarına yönelik devlet destekli emeklilik sistemi için henüz kesin bir başvuru tarihi açıklanmadı. Düzenlemenin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru şartları ve uygulama takviminin netleşmesi bekleniyor. Mevcut durumda ise ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden emeklilik için prim ödeyebiliyor.

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        EV KADINLARI İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA NASIL BAŞVURABİLİR?

        Ev kadınları, gerekli şartları taşımaları halinde isteğe bağlı sigorta kapsamında SGK'ye başvurarak prim ödemeye başlayabiliyor. Yeni devlet destekli emeklilik düzenlemesinin ise başvuru şartları ve uygulama takvimi henüz açıklanmadı.

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        #Ev kadınları
        #ev hanımı
        #devlet prim desteği
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