EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | 2026 Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemin ilk sıralarında yer aldı. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya yükseldi. Zamlı ödemeler Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım yardımı ödemelerinin her ayın 15’inden ay sonuna kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını belirtiyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkında merak edilenler…