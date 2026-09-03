EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | 2026 Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım yardımının Eylül ayı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Ayın başlamasıyla birlikte "Eylül evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?" araştırmaları gündeme geldi. İşte, 2026 Eylül evde bakım maaşı ödeme tarihine ilişkin detaylar…
Eylül ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemin ilk sıralarında yer aldı. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya yükseldi. Zamlı ödemeler Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım yardımı ödemelerinin her ayın 15’inden ay sonuna kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını belirtiyor. Peki, Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkında merak edilenler…
EYLÜL 2026 EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Eylül ayının gelmesiyle birlikte hak sahipleri ödeme tarihini araştırıyor. Evde bakım yardımı ödemelerinin bu ay da ayın ortasından itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Ödemeler hesaplara aktarıldıkça vatandaşlar banka hesaplarından kontrol sağlayabiliyor. İllere göre ödeme durumu değişebildiği için hak sahiplerinin hesaplarını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2026 Temmuz-Aralık döneminde evde bakım yardımı 15 bin 775 TL olarak uygulanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Hak sahipleri ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabileceği gibi, ödeme yapılan banka hesabının hesap hareketlerinden de kontrol edebilir.