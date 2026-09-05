FB-BJK DERBİ MAÇI BİLGİLERİ: Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON DURUM

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada üstünlük sağlanamadı. Bu süreçte 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçı olmak üzere iki takım da 4'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Ezeli rakipler geçtiğimiz sezon Kadıköy'de iki farklı kulvarda karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanırken, ligde oynanan karşılaşmada ise Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.