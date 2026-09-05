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        Haberler Bilgi FB-BJK DERBİ MAÇI BİLGİLERİ: Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        FB-BJK DERBİ MAÇI BİLGİLERİ: Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için heyecan doruğa ulaştı. Sezonun ilk büyük karşılaşmasında iki ezeli rakip, Kadıköy'de sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar ise derbinin oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbinin maç bilgileri ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'de sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından biri futbol gündeminin merkezine oturdu. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 4. haftasında kozlarını paylaşarak sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapacak. Ezeli rakiplerin mücadelesini takip etmek isteyen taraftarlar ise derbinin oynanacağı tarih, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair merak edilen tüm detaylar...

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        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Lig’in 4. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği mücadele, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi takvimini dikkate alarak kritik derbinin oynanacağı günü belirledi.

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        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yayın bilgileri belli oldu. Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek kritik mücadele, futbolseverlerle beIN SPORTS 1 ekranlarında buluşacak.

        Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği dev maçta düdüğü Halil Umut Meler çalacak. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci (İsmail Yüksek), Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi.

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Poku, Olaitan, Trossard, Vlahovic.

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        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİNDE SON DURUM

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada üstünlük sağlanamadı. Bu süreçte 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçı olmak üzere iki takım da 4'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

        Ezeli rakipler geçtiğimiz sezon Kadıköy'de iki farklı kulvarda karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanırken, ligde oynanan karşılaşmada ise Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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