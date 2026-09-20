Fenerbahçe muhtemel 11’ler! Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe-Eyüpspor maçı için geri sayım sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, son haftalardaki puan kayıplarının ardından sahasında 3 puan arıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve maç öncesi son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…
Fenerbahçe-Eyüpspor maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli ekip, son haftalarda aldığı puan kayıplarının ardından taraftarı önünde galibiyet arayacak. Ligde 7 puanı bulunan Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma gelmek istiyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Eyüpspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe muhtemel 11’leri…
FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması, 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki mücadele Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın hakemliğini Kadir Sağlam yapacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlenecek.
FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.
FENERBAHÇE'NİN SON MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşması öncesinde son 3 maçında galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1, Süper Lig'de ise Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Ligde 5 hafta sonunda 7 puan toplayan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında kazanarak puanını yükseltmek istiyor.
MARCO ASENSIO EYÜPSPOR MAÇINDA KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacağı açıklandı. 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İspanyol futbolcu, tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara yeniden katıldı.
Fenerbahçe, Asensio'nun 19 Eylül'de takım antrenmanına tam katılacağını ve 20 Eylül'deki Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda bulunacağını duyurdu.
FENERBAHÇE'DE MERT MÜLDÜR YOK
Sarı-lacivertli takımda Eyüpspor karşılaşması öncesinde Mert Müldür'den kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve Eyüpspor maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
FENERBAHÇE EYÜPSPOR'A KARŞI MAĞLUP OLMADI
Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Fenerbahçe kazanırken 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
İki takım arasındaki son lig karşılaşması geçen sezon Chobani Stadı'nda oynandı ve mücadele 3-3 sona erdi. Fenerbahçe, bu kez sahasında galibiyet serisi başlatmak için mücadele edecek.