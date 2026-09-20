Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Fenerbahçe muhtemel 11’ler! Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe muhtemel 11’ler! Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Eyüpspor maçı için geri sayım sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, son haftalardaki puan kayıplarının ardından sahasında 3 puan arıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve maç öncesi son durum futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 12:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe-Eyüpspor maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli ekip, son haftalarda aldığı puan kayıplarının ardından taraftarı önünde galibiyet arayacak. Ligde 7 puanı bulunan Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma gelmek istiyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Eyüpspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe muhtemel 11’leri…

        2

        FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması, 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki mücadele Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın hakemliğini Kadir Sağlam yapacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlenecek.

        3

        FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

        4

        FENERBAHÇE'NİN SON MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI

        Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşması öncesinde son 3 maçında galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1, Süper Lig'de ise Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Ligde 5 hafta sonunda 7 puan toplayan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında kazanarak puanını yükseltmek istiyor.

        5

        MARCO ASENSIO EYÜPSPOR MAÇINDA KADRODA

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacağı açıklandı. 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İspanyol futbolcu, tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara yeniden katıldı.

        6

        Fenerbahçe, Asensio'nun 19 Eylül'de takım antrenmanına tam katılacağını ve 20 Eylül'deki Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda bulunacağını duyurdu.

        7

        FENERBAHÇE'DE MERT MÜLDÜR YOK

        Sarı-lacivertli takımda Eyüpspor karşılaşması öncesinde Mert Müldür'den kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve Eyüpspor maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

        8

        FENERBAHÇE EYÜPSPOR'A KARŞI MAĞLUP OLMADI

        Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Fenerbahçe kazanırken 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

        9

        İki takım arasındaki son lig karşılaşması geçen sezon Chobani Stadı'nda oynandı ve mücadele 3-3 sona erdi. Fenerbahçe, bu kez sahasında galibiyet serisi başlatmak için mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fenerbahçe
        #Eyüpspor
        #maç
        #muhtemel 1
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM için ABD'de
        BM için ABD'de
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"