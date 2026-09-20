Fenerbahçe muhtemel 11’ler! Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli ekip, son haftalarda aldığı puan kayıplarının ardından taraftarı önünde galibiyet arayacak. Ligde 7 puanı bulunan Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma gelmek istiyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Eyüpspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe muhtemel 11’leri…