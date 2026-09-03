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        Haberler Bilgi Fenerbahçe Roma maç bileti ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

        Fenerbahçe Roma maç bileti ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesinde taraftarların gözü Fenerbahçe - Roma maç biletlerinin satış tarihi ve fiyatlarına çevrildi. "Fenerbahçe Roma maç bileti ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?" soruları gündemde. İşte Fenerbahçe - Roma maçı tarihi, saati ve bilet detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki ilk maçında İtalyan devi AS Roma ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, Fenerbahçe - Roma maçının tarihi, saati, yayın bilgisi ve bilet detaylarını araştırıyor. Özellikle "Fenerbahçe Roma maç bileti ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Roma maçı ve biletleri hakkında merak edilenler...

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        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Roma karşılaşması, 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Stadyumu'nda başlayacak.

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        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Ancak mücadelenin yayıncı kuruluşuna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

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        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Fenerbahçe - Roma maçının biletleri için henüz resmi satış takvimi açıklanmadı. Sarı-lacivertli kulübün önceki maçlardaki satış uygulamaları dikkate alındığında, biletlerin karşılaşmadan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor. Bu doğrultuda 6 Eylül 2026 Pazar günü bilet satışının başlayabileceği öngörülüyor. Kesin satış tarihi Fenerbahçe'nin resmi duyurusuyla belli olacak.

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        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Fenerbahçe - Roma karşılaşmasının bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Satış takviminin duyurulmasının ardından tribün kategorilerine göre belirlenen bilet fiyatlarının da paylaşılması bekleniyor.

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        #fenerbahçe
        #Roma
        #maç bileti
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