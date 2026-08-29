FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ 2026-2027: Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirildi. Monako'da yapılan kura ile Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri netleşti. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villareal, Slavia Prag, LASK Linz takımları ile karşılaşacak. Merakla beklenen 2026-2027 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi fikstürü de belli oldu. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi!