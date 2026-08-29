FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ 2026-2027: Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyolar Ligi'ne 18 yıl aranın ardından katılım sağlayan Fenerbahçe'nin rakipleri 27 Ağustos Perşembe günü yapılan kura çekimi ile belli olmuştu. Akabinde ise futbolseverler Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi için arama motorlarına yönelmişti. Merakla beklenen 2026-2027 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı. Böylece sarı-lacivertli ekibin lig aşamasında karşılaşacağı rakiplerle oynayacağı maç tarihleri ve kritik mücadelelerin programı netleşti. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirildi. Monako'da yapılan kura ile Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri netleşti. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villareal, Slavia Prag, LASK Linz takımları ile karşılaşacak. Merakla beklenen 2026-2027 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi fikstürü de belli oldu. Peki, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi!
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki fikstürü açıklandı.
Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasındaki ilk maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek.
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Roma maçı, 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak.
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın TRT 1 ekranından yayınlanması bekleniyor.
Mücadelenin yayıncı kuruluşu açıklandığında haberimize eklenecektir.
FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Fenerbahçe’nin Devler Ligi’nde lig aşamasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri şu şekilde:
1. HAFTA
10 Eylül 2026 Perşembe
19.45 | Fenerbahçe - Roma
2. HAFTA
14 Ekim 2026 Çarşamba
22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe
3. HAFTA
20 Ekim 2026 Salı
19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag
4. HAFTA
4 Kasım 2026 Çarşamba
20.45 | Fenerbahçe - Liverpool
5. HAFTA
25 Kasım 2026 Çarşamba
23.00 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
6. HAFTA
9 Aralık 2026 Çarşamba
23.00 | LASK - Fenerbahçe
7. HAFTA
20 Ocak 2027 Çarşamba
20.45 | Fenerbahçe - Villarreal
8. HAFTA
27 Ocak 2027 Çarşamba
23.00 | Atletico Madrid - Fenerbahçe
ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG FORMATI
Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.
Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.