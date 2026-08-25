FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalma mücadelesi veren Fenerbahçe, kritik rövanş karşılaşması için Fransa’ya gidiyor. Play-off turunun ilk maçında sahasında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, avantajlı bir sonuç alarak Avrupa’nın en prestijli organizasyonunda yoluna devam etmeyi hedefliyor. Gözler şimdi Lyon deplasmanında oynanacak karşılaşmaya çevrilirken, mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Olympique Lyon - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…