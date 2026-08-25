FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI | Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, play-off turundaki kader maçına çıkıyor. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Olympique Lyon ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, tur biletini almak için Fransa deplasmanında galibiyet arayacak. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalma hedefiyle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin rövanş mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Lyon - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik karşılaşmaya dair tüm maç detayları…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalma mücadelesi veren Fenerbahçe, kritik rövanş karşılaşması için Fransa’ya gidiyor. Play-off turunun ilk maçında sahasında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, avantajlı bir sonuç alarak Avrupa’nın en prestijli organizasyonunda yoluna devam etmeyi hedefliyor. Gözler şimdi Lyon deplasmanında oynanacak karşılaşmaya çevrilirken, mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Olympique Lyon - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
LYON-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lyon ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma TSİ 22.00’de başlarken, kritik mücadelede düdüğü İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Maurizio Mariani çalacak.
LYON-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Lyon karşısında galibiyet alması halinde Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına yükselecek.
Mücadelenin beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma bölümü oynanacak. Lyon’un kazanması halinde ise sarı-lacivertli ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.