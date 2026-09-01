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        Haberler Bilgi FİLENİN SULTANLARI CANLI İZLE 2026 | Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı canlı yayın ekranı

        FİLENİN SULTANLARI CANLI İZLE 2026 | Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı canlı yayın ekranı

        Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı canlı yayın ekranı, maç öncesinde araştırılmaya başlandı. Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan karşısında çeyrek final bileti arıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Azerbaycan arasındaki kritik mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Voleybolseverler, Türkiye-Azerbaycan voleybol maçını canlı yayın ekranından takip edebilecek. İşte Filenin Sultanları Türkiye-Azerbaycan maçı canlı izleme ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 13:44 Güncelleme:
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi son 16 turunda devam ediyor. Çeyrek final bileti için Azerbaycan ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, kritik mücadelede galibiyet arayacak. Voleybolseverler, Türkiye - Azerbaycan voleybol maçını canlı yayın ekranından takip etmek için araştırmalarını sürdürüyor. 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Filenin Sultanları Türkiye - Azerbaycan maçı canlı izleme ekranı...

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        TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

        Filenin Sultanları'nın Azerbaycan ile oynayacağı son 16 turu mücadelesinde heyecan dorukta. Çeyrek final bileti için sahaya çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, kritik karşılaşmada Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak Türkiye - Azerbaycan voleybol maçını canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz.

        TRT1 TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

        Filenin Sultanları'nın Azerbaycan ile karşı karşıya geleceği 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu mücadelesi için heyecan dorukta. Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik karşılaşmayı canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz.

        TRT TABİİ FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRACAK

        Karşılaşma, İstanbul'da düzenlenen 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde adını Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdıracak.

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        FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE KİMLE OYNAYACAK?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan'ı mağlup etmesi halinde Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselecek. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Belçika-Almanya eşleşmesinin galibi olacak. Bu nedenle Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, son 16 turunda oynanacak Belçika-Almanya karşılaşmasının ardından belli olacak.

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        2026 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU MAÇLARI

        2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmaları 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanacak.

        31 Ağustos 2026

        16.00 Hollanda - Slovenya

        19.00 Polonya - Portekiz

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        1 Eylül 2026

        16.00 Belçika - Almanya

        19.00 Türkiye - Azerbaycan

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        #Filenin Sultanları
        #türkiye
        #Azerbaycan
        #voleybol maçı
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