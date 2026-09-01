FİLENİN SULTANLARI CANLI İZLE 2026 | Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı canlı yayın ekranı
Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı canlı yayın ekranı, maç öncesinde araştırılmaya başlandı. Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan karşısında çeyrek final bileti arıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Azerbaycan arasındaki kritik mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Voleybolseverler, Türkiye-Azerbaycan voleybol maçını canlı yayın ekranından takip edebilecek. İşte Filenin Sultanları Türkiye-Azerbaycan maçı canlı izleme ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi son 16 turunda devam ediyor. Çeyrek final bileti için Azerbaycan ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, kritik mücadelede galibiyet arayacak. Voleybolseverler, Türkiye - Azerbaycan voleybol maçını canlı yayın ekranından takip etmek için araştırmalarını sürdürüyor. 1 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Filenin Sultanları Türkiye - Azerbaycan maçı canlı izleme ekranı...
TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
Filenin Sultanları'nın Azerbaycan ile oynayacağı son 16 turu mücadelesinde heyecan dorukta. Çeyrek final bileti için sahaya çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, kritik karşılaşmada Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak Türkiye - Azerbaycan voleybol maçını canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz.
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TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları'nın Azerbaycan ile karşı karşıya geleceği 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu mücadelesi için heyecan dorukta. Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik karşılaşmayı canlı yayın ekranından takip edebilirsiniz.
TRT TABİİ FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRACAK
Karşılaşma, İstanbul'da düzenlenen 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde adını Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdıracak.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE KİMLE OYNAYACAK?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan'ı mağlup etmesi halinde Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselecek. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Belçika-Almanya eşleşmesinin galibi olacak. Bu nedenle Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, son 16 turunda oynanacak Belçika-Almanya karşılaşmasının ardından belli olacak.
2026 AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU MAÇLARI
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmaları 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanacak.
31 Ağustos 2026
16.00 Hollanda - Slovenya
19.00 Polonya - Portekiz