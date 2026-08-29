Filenin Sultanları'nın son 16 turu rakibi belli oldu! Türkiye 2026 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu rakibi kim oldu, maç ne zaman oynanacak?

Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup etabını 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekibin son 16 turundaki rakibi ise belli oldu. Peki, Filenin Sultanları'nın son 16 rakibi kim, hangi takım oldu? İşte, Filenin Sultanları rakibi…