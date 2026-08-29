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        Haberler Bilgi Filenin Sultanları'nın son 16 turu rakibi belli oldu! Türkiye 2026 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu rakibi kim oldu, maç ne zaman oynanacak?

        Filenin Sultanları'nın son 16 turu rakibi belli oldu! Türkiye 2026 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu rakibi kim oldu, maç ne zaman oynanacak?

        Filenin Sultanları'nın CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki son 16 turu rakibi belli oldu. Polonya karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşleştiği takım belli oldu. Peki, Türkiye kiminle eşleşti, maç ne zaman? İşte, Filenin Sultanları'nın son 16 rakibi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup etabını 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekibin son 16 turundaki rakibi ise belli oldu. Peki, Filenin Sultanları'nın son 16 rakibi kim, hangi takım oldu? İşte, Filenin Sultanları rakibi…

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN SON 16 RAKİBİ AZERBAYCAN OLDU

        2026 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti. Turnuvada eleme heyecanı 30 Ağustos'ta başlayacak.

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Azerbaycan ile oynayacağı son 16 turu karşılaşması, 2026 Avrupa Şampiyonası eleme takvimi kapsamında 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasındaki maç programında yer alacak. Karşılaşmanın kesin gün ve saat bilgisi resmi programla netleşecek.

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        TÜRKİYE POLONYA'YA 3-2 MAĞLUP OLDU

        Filenin Sultanları, A Grubu'nun son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye grubu ikinci sırada tamamlarken, Polonya ise 5'te 5 yaparak grup liderliğini aldı. Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki son 16 eşleşmesi de Azerbaycan oldu.

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        #Filenin Sultanları
        #türkiye
        #Voleybol
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