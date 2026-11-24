Galatasaray-Aston Villa maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Aston Villa, kritik mücadelede RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi karşısında galibiyet için sahaya çıktı. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulmakta zorlanırken heyecan ikinci yarıda arttı. Galatasaray'ın aradığı gol 77. dakikada genç futbolcu Deniz Gül'den geldi. Köşe vuruşu sonrasında gelişen pozisyonda kafa vuruşuyla ağları havalandıran Deniz Gül, RAMS Park'ta büyük sevinç yaşattı. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçında kaç kaç bitti, golü kim attı, Galatasaray'ın kaç puanı var, Şampiyonlar Ligi'nde GS kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi mücadelesinin maç sonucu ve maç özeti...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının önemli karşılaşmalarından birinde Aston Villa'yı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisi karşısında etkili bir mücadele ortaya koydu. İlk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıda oyunun temposu yükseldi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Deniz Gül, attığı golle Galatasaray'ı öne geçirdi. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçında kaç kaç bitti, golü kim attı, Galatasaray'ın kaç puanı var, Şampiyonlar Ligi'nde GS kaçıncı sırada? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu...
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasında sarı-kırmızılı temsilcimiz 77. dakikada Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Genç futbolcu, köşe vuruşundan gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Böylece Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan kritik mücadelede avantajı yakaladı.
Galatasaray 1-0 Aston Villa
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇINDA GOLÜ KİM ATTI?
Karşılaşmanın golünü Galatasaray adına Deniz Gül kaydetti.
77. dakika: Deniz Gül (Galatasaray)
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇ ÖZETİ
Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Aston Villa zaman zaman topa daha fazla sahip olsa da Galatasaray ikinci yarıda hücumda etkisini artırdı.
Karşılaşmanın 77. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Deniz Gül, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu gol, mücadelenin en önemli anı oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 24 KASIM 2026
1. Paris Saint-Germain - 12 puan
2. Real Madrid - 12 puan
3. Arsenal - 10 puan
4. Como - 9 puan
5. Barcelona - 9 puan
6. Manchester City - 9 puan
7.Aston Villa - 9 puan
8. Liverpool - 9 puan
9. Club Brugge - 9 puan
10. Sporting CP - 9 puan
11. Real Betis - 9 puan
12. Borussia Dortmund - 9 puan
13. Galatasaray - 9 puan
14. Bayern Münih 8 puan
15. Stuttgart - 7 puan
16. Bodø/Glimt - 7 puan
17. Inter - 6 puan
18. LASK Linz - 6 puan
19. Manchester United - 6 puan
20. Fenerbahçe - 5 puan
21.Roma - 4 puan
22. Shakhtar Donetsk - 4 puan
23.Viking - 4 puan
24.Atletico Madrid - 4 puan
25. PSV Eindhoven - 4 puan
26. Porto - 3 puan
27. Napoli - 3 puan
28. Villarreal - 3 puan
29. AEK - 3 puan
30. RB Leipzig - 3 puan
31. Sabah - 3 puan
32. Feyenoord - 3 puan
33. Lens - 3 puan
34. Slavia Prague - 1 puan
35. Lille - 1 puan
36. Slovan Bratislava - 0 puan