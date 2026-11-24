GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇ ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Aston Villa zaman zaman topa daha fazla sahip olsa da Galatasaray ikinci yarıda hücumda etkisini artırdı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Deniz Gül, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu gol, mücadelenin en önemli anı oldu.