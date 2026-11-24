Habertürk Manşet - 23 Kasım 2026 (Türkiye Kayıp Hazinelerinin İzini Sürüyor!)

Türkiye kayıp hazinelerinin izini sürüyor. Tarihi eser kaçakçılığı ve Boubon antik kenti keşfiyle ilgili son gelişmeleri inceledik.Habertürk Manşet ekibi, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma altına alma çabalarını gündeme taşıyor. Boubon antik kenti gibi önemli alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar... Daha Fazla Göster Türkiye kayıp hazinelerinin izini sürüyor. Tarihi eser kaçakçılığı ve Boubon antik kenti keşfiyle ilgili son gelişmeleri inceledik.Habertürk Manşet ekibi, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma altına alma çabalarını gündeme taşıyor. Boubon antik kenti gibi önemli alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin müzelerden geri alınması ve kaçak kazılarla mücadele süreçleri detaylandırılıyor. Özellikle son dönemde artan yasa dışı kazı faaliyetlerine karşı atılan adımlar ve bu eserlerin korunması için yürütülen hukuki süreçler ele alınıyor.Programda ayrıca, devam eden fon soruşturması kapsamındaki mahkeme kararları ve hukuki süreçler hakkında güncel bilgiler veriliyor. Kültür varlıklarımızın satışını engellemeye yönelik denetimlerin artırılması, geçmişten günümüze ulaşan paha biçilemez eserlerin geleceğe aktarılması hedefiyle tartışılıyor.Gündemi yakından takip etmek ve özel haber dosyalarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Daha Az Göster