Galatasaray - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi GS maçı hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında ilk 24 takım arasında yer alarak üst tura yükselme hedefini sürdürmek istiyor. İngiliz temsilcisi Aston Villa karşısında alınacak sonuç, Galatasaray'ın Avrupa'daki yol haritası açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise Galatasaray - Aston Villa mücadelesinin maç saatini, canlı yayın bilgilerini ve Victor Osimhen'in oynayıp oynamayacağını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Osimhen oynayacak mı? İşte Galatasaray - Aston Villa maçı başlama saati...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında ağırlıyor. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, Galatasaray-Aston Villa canlı izle ve yayın bilgileri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Aston Villa maçının yayınlanacağı kanal...
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak.
GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Aston Villa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24 HEDEFİNİ SÜRDÜRÜYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı dört karşılaşmada 6 puan topladı ve 18. sırada bulunuyor. Aston Villa ise 9 puanla 6. sırada yer alıyor.
Yeni formatta lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-24. sıradaki ekipler play-off oynuyor. Galatasaray, Aston Villa karşısında alacağı puan veya puanlarla ilk 24 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
EKSİKLER
Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak. Okan Buruk, dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in de maçta forma giymeyeceğini açıkladı.
Son antrenmanda yer alan Jakobs'la ilgili son karar ise maç saatinde verilecek.
Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemiyor.
11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY
Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Eren, Yunus, Barış Alper, Batrakov
ASTON VILLA
Suzuki, Maatsen, Mings, Lindelöf, Harwood-Bellis, Alysson, Kamara, Gomes, Manzambi, McGinn, Jackson