Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda dördüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Stuttgart'ı İstanbul'da ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne Sporting ve Barcelona mağlubiyetleriyle başlayan Galatasaray, üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Stuttgart ise oynadığı üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Kritik mücadeleye saatler kala taraftarlar maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının detayları…