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        Haberler Bilgi Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi GS-Stuttgart maçı şifresiz mi yayınlanacak?

        Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi GS-Stuttgart maçı şifresiz mi yayınlanacak?

        Galatasaray-Stuttgart maçı için geri sayım başladı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle moral bulan Galatasaray, Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte GS'nin Şampiyonlar Ligi maçına ilişkin tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 14:39 Güncelleme:
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda dördüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Stuttgart'ı İstanbul'da ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne Sporting ve Barcelona mağlubiyetleriyle başlayan Galatasaray, üçüncü haftada Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Stuttgart ise oynadığı üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Kritik mücadeleye saatler kala taraftarlar maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasının detayları…

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        GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Stuttgart maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak.

        RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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        GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Galatasaray-Stuttgart maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

        Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

        4

        GALATASARAY'DA STUTTGART MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

        Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasına tüm kulvarlarda yakaladığı dört maçlık galibiyet serisiyle çıkacak. Barcelona mağlubiyetinin ardından Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Konyaspor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, başarılı performansını Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyor.

        Galatasaray'da Stuttgart karşılaşması öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Ancak UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, statü gereği mücadelede forma giyemeyecek.

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        VICTOR OSIMHEN GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Stuttgart karşılaşması öncesinde takımın en önemli gol silahlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 2 karşılaşmada görev alan Osimhen, toplam 10 maçta 10 gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Avrupa'da oynanacak kritik mücadelede de gol arayacak.

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        STUTTGART'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI NASIL?

        Almanya temsilcisi Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç haftada yenilgi yaşamadı. İlk maçında Viking'i 3-1 mağlup eden Alman ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovan Bratislava'yı deplasmanda 3-0 yendi. Üçüncü haftada ise Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

        Alman ekibi, bu karşılaşmalarda yalnızca iki gol yiyerek savunma performansıyla da dikkat çekti. Stuttgart, üç maçta topladığı 7 puanla Galatasaray deplasmanına gelecek.

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        STUTTGART'TA GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ HANGİ OYUNCULAR EKSİK?

        Stuttgart'ta sakatlıkları bulunan Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

        Alman ekibinde Ermedin Demirovic ise Şampiyonlar Ligi'nde attığı dört golle takımının en dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

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        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

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        #şampiyonlar ligi
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