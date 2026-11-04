UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların performanslarına göre sezon boyunca değişiyor. Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına beş takımla katılırken dört temsilcisiyle yoluna devam ediyor. Sekizinci sıradaki Hollanda ile arasındaki farkı kapatmak isteyen temsilcilerimizin önünde önemli karşılaşmalar bulunuyor. Peki, 4 Kasım 2026 Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 4 Kasım 2026 sezonu güncel UEFA ülke puanı tablosu ve merak edilen hesaplama detayları...