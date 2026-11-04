Galatasaray kazandı, ülke puanı güncellendi! 4 Kasım 2026 Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Stuttgart ile oynayacağı karşılaşma sonrasında gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının aldığı sonuçlar, Türkiye'nin beş yıllık ülke katsayısını doğrudan etkiliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde alacağı galibiyetle Türkiye'nin Avrupa sıralamasındaki puanına önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki performansları da ülke puanı yarışında belirleyici oluyor. Futbolseverler, güncel UEFA ülke puanı sıralamasını ve Türkiye'nin Avrupa'daki rakipleriyle arasındaki puan farkını araştırmaya başladı. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 4 Kasım 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların performanslarına göre sezon boyunca değişiyor. Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına beş takımla katılırken dört temsilcisiyle yoluna devam ediyor. Sekizinci sıradaki Hollanda ile arasındaki farkı kapatmak isteyen temsilcilerimizin önünde önemli karşılaşmalar bulunuyor. Peki, 4 Kasım 2026 Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 4 Kasım 2026 sezonu güncel UEFA ülke puanı tablosu ve merak edilen hesaplama detayları...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI, KAÇ PUANI VAR?
Türkiye, UEFA ülke katsayısı sıralamasında 52,675 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. İlk sekizde İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Belçika ve Hollanda bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026-2027
Sıra Ülke Puan
1 İngiltere 106,463
2 İtalya 90,732
3 İspanya 85,868
4 Almanya 83,973
5 Fransa 71,010
6 Portekiz 67,350
7 Belçika 62,450
8 Hollanda 55,395
9 Türkiye 52,675
10 Yunanistan 46,612
TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DA KAÇ TAKIMI KALDI?
Türkiye, 2026-2027 sezonuna Avrupa kupalarında beş takımla başladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde mücadele ederken Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi.
Türk takımlarının bu sezon ülke puanına katkıları şöyle:
- Fenerbahçe: 13 puan
- Beşiktaş: 10 puan
- Galatasaray: 8 puan
- Trabzonspor: 4 puan
- Başakşehir: 0,5 puan
Türkiye'nin bu sezonki katsayısı 7,100 puana ulaştı. Bu puan, beş temsilcinin topladığı ham puanların katılan takım sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor.