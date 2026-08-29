GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ 2026-2027: Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirildi. Böylece Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonda mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri netleşti. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK Atina takımları ile karşılaşacak. Merakla beklenen 2026-2027 Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü de belli oldu. Peki, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi!