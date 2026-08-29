GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ 2026-2027: Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri 27 Ağustos Perşembe günü yapılan kura çekimi ile belli olmuştu. Akabinde ise futbolseverler Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi için arama motorlarına yönelmişti. Merakla beklenen 2026-2027 Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Böylece sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasında karşılaşacağı rakiplerle oynayacağı maç tarihleri ve kritik mücadelelerin programı netleşti. Peki Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirildi. Böylece Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonda mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri netleşti. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK Atina takımları ile karşılaşacak. Merakla beklenen 2026-2027 Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü de belli oldu. Peki, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi!
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki maç programı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında birbirinden zorlu 8 karşılaşmaya çıkacak.
Galatasaray, ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak.
SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sporting Lizbon-Galatasaray maçı, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.
SPORTING LIZBON-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın TRT 1 ekranından yayınlanması bekleniyor.
Mücadelenin yayıncı kuruluşu açıklandığında haberimize eklenecektir.
GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Galatasaray'ın Devler Ligi’nin lig aşamasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri şu şekilde:
1. HAFTA
9 Eylül 2026 Çarşamba
22.00 | Sporting CP - Galatasaray
2. HAFTA
13 Ekim 2026 Salı
22.00 | Galatasaray - Barcelona Feyenoord
3. HAFTA
21 Ekim 2026 Çarşamba
19.45 | Lille - Galatasaray
4. HAFTA
3 Kasım 2026 Salı
20.45 | Galatasaray - Stuttgart
5. HAFTA
24 Kasım 2026 Salı
20.45 | Galatasaray - Aston Villa
6. HAFTA
8 Aralık 2026 Salı
23.00 | AEK - Galatasaray
7. HAFTA
19 Ocak 2027 Salı
20.45 | Galatasaray - Feyenoord (İç saha)
8. HAFTA
27 Ocak 2027 Çarşamba
23.00 | PSG - Galatasaray (Deplasman)
7. HAFTA
19 Ocak 2027 Salı
20.45 | Galatasaray - Feyenoord
8. HAFTA
27 Ocak 2027 Çarşamba
23.00 | PSG - Galatasaray