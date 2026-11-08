Gassal 4. sezon ne zaman çıkacak, yayın tarihi belli mi? Gassal yeni sezon konusu ne, oyuncuları kimler?
Gassal 4. sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Ahmet Kural'ın hayat verdiği Baki karakterinin yeni macerası merak konusu oldu. Tabii'nin sevilen dizisinde yeni bölümlerin yayın takvimine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Gassal 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte, Gassal 4. Sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler…
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'nin ilgi gören yapımlarından Gassal, dördüncü sezonuyla yeniden gündemde. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin 1 Kasım 2026'da yayınlanan yeni sezon fragmanı, izleyicilerin heyecanını artırdı. Baki'nin hikâyesinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak sezonun ne zaman izleyiciyle buluşacağı merak ediliyor. Peki, Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak, yeni bölümler hangi tarihte yayınlanacak?
GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK, YAYIN TARİHİ BELLİ Mİ?
Gassal dizisinin 4. sezon fragmanı, Tabii tarafından 1 Kasım 2026 tarihinde "4 Dörtlük Sezon" etiketiyle paylaşıldı. Yeni tanıtımın yayınlanmasının ardından dizinin takipçileri, yeni bölümlerin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı.
8 Kasım 2026 itibarıyla Tabii tarafından doğrulanmış kesin bir yayın tarihi bulunmuyor. Yeni sezonun yayın günü ve bölüm takvimi henüz açıklanmadı. İzleyicilerin merakla beklediği tarih, platformdan yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.
GASSAL 4. SEZON KONUSU NE OLACAK?
Gassal'ın dördüncü sezonunda Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakterinin hikâyesi devam edecek. Önceki sezonlarda ölüm, yalnızlık, insan ilişkileri ve hayatın anlamı gibi konuları kara mizah ve dramla harmanlayan dizi, yeni bölümlerde de Baki'nin yaşamındaki gelişmeleri merkeze alacak.
Ancak dördüncü sezonun ayrıntılı hikayesi ve yeni bölümlerde yaşanacak olaylar hakkında henüz kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı. Fragmanla paylaşılan görüntüler, izleyicilerin yeni sezona ilişkin merakını artırırken Baki'nin nasıl bir yolculuğa çıkacağı araştırılıyor.
GASSAL 4. SEZON FİNAL SEZONU MU OLACAK?
Gassal'ın dördüncü sezonunun dizinin final sezonu olacağına ilişkin beklentiler gündeme geldi. Böylece Ahmet Kural'ın hayat verdiği Baki karakterinin hikayesinin yeni bölümlerle tamamlanması bekleniyor. Ancak final kararına ve dizinin sona ereceği tarihe ilişkin kesin bir resmi açıklama bulunmuyor.
GASSAL 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Gassal'ın dördüncü sezon fragmanı 1 Kasım 2026 tarihinde Tabii'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. "4 Dörtlük Sezon" etiketiyle yayınlanan tanıtım, yeni sezonun izleyiciyle buluşacağının duyurulması açısından dikkat çekti.
Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı, Baki'nin hikayesinin devamına ilişkin merakı artırdı. Yeni bölümlerin yayın tarihi ve sezonun ayrıntıları ise Tabii'nin yapacağı duyurularla netleşecek.