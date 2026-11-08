Gassal 4. sezon ne zaman çıkacak, yayın tarihi belli mi? Gassal yeni sezon konusu ne, oyuncuları kimler?

Ancak dördüncü sezonun ayrıntılı hikayesi ve yeni bölümlerde yaşanacak olaylar hakkında henüz kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı. Fragmanla paylaşılan görüntüler, izleyicilerin yeni sezona ilişkin merakını artırırken Baki'nin nasıl bir yolculuğa çıkacağı araştırılıyor.