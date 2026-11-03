Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 KASIM 2026: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 KASIM 2026: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde gözler puan tablosuna çevrildi. 3 Kasım 2026 Salı günü ekrana gelen bölümde Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü, günün en yüksek puanını alabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Gelinlerin hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından değerlendirilirken, günün sonunda çeyrek altını hangi yarışmacının kazanacağı büyük merak uyandırdı. Programı takip eden izleyiciler, günün birincisini ve puan sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, 3 Kasım Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı? Günün en yüksek ve en düşük puanını hangi gelin topladı? İşte 3 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 16:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde rekabet hız kesmeden devam etti. Haftanın ikinci gününde mutfağa giren Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için yarıştı. Tadım ve puanlama aşamasının ardından gözler günün kazananına çevrilirken, yarışmacıların sıralaması da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, 3 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü kaç puan aldı? İşte günün puan tablosu ve yarışmada yaşanan gelişmeler...

        2

        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM 2026 PUAN DURUMU

        Yeşim: 19 puan

        Tuğba: 18 puan

        Öykü: 14 puan

        Cemile: 8 puan

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gelinim Mutfakta
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        "Çok iyi bir planımız var"
        "Çok iyi bir planımız var"
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Conceiçao'da pürüz çıktı: İlk aday Belözoğlu!
        Conceiçao'da pürüz çıktı: İlk aday Belözoğlu!
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti!
        Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"