GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 KASIM 2026: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde rekabet hız kesmeden devam etti. Haftanın ikinci gününde mutfağa giren Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için yarıştı. Tadım ve puanlama aşamasının ardından gözler günün kazananına çevrilirken, yarışmacıların sıralaması da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, 3 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü kaç puan aldı? İşte günün puan tablosu ve yarışmada yaşanan gelişmeler...