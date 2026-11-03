GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 KASIM 2026: Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde gözler puan tablosuna çevrildi. 3 Kasım 2026 Salı günü ekrana gelen bölümde Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü, günün en yüksek puanını alabilmek için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Gelinlerin hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından değerlendirilirken, günün sonunda çeyrek altını hangi yarışmacının kazanacağı büyük merak uyandırdı. Programı takip eden izleyiciler, günün birincisini ve puan sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, 3 Kasım Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı? Günün en yüksek ve en düşük puanını hangi gelin topladı? İşte 3 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananına ilişkin ayrıntılar...
Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde rekabet hız kesmeden devam etti. Haftanın ikinci gününde mutfağa giren Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için yarıştı. Tadım ve puanlama aşamasının ardından gözler günün kazananına çevrilirken, yarışmacıların sıralaması da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, 3 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? Tuğba, Cemile, Yeşim ve Öykü kaç puan aldı? İşte günün puan tablosu ve yarışmada yaşanan gelişmeler...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta programında bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM 2026 PUAN DURUMU
Yeşim: 19 puan
Tuğba: 18 puan
Öykü: 14 puan
Cemile: 8 puan