GİRNE GEMİ KAZASI SON DAKİKA | Yolcu gemisi battı! Girne gemi kazasında ölü ve yaralı var mı, gemide kaç kişi vardı?
Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden 267 kişilik katamaran tipi yolcu gemisi alabora oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Peki, Gemide gemi kazasında ölü, yaralı var mı, gemide kaç kişi vardı? İşte, Girne'de gemi kazasında son durum…
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden Girne-Taşucu feribotu, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Girne gemi kazası sonrası bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında son durumu KKTC Başbakanı Ünal Üstel açıkladı. Üstel'in verdiği bilgilere göre, içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtarıldı, 23 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Girne feribot kazası sonrası geminin neden alabora olduğuna ilişkin soruşturma sürerken, ekiplerin denizdeki çalışmaları devam ediyor. İşte, Girne gemi kazasında son durum...
GİRNE'DE GEMİ KAZASINDA SON DURUM: 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden ve içinde 259 yolcu ile 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi alabora oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in yaptığı son açıklamaya göre, kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtarıldı. Gemide bulunan 23 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
GEMİ KAZASINDA KAÇ KİŞİ KURTARILDI, KAÇ KİŞİ ARANIYOR?
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan gemide bulunan 267 kişiden 237'sinin kurtarıldığını açıkladı. Üstel, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kurtarılan yolcuların sağlık durumları ve hastanelerdeki tedavi süreçleri de ekipler tarafından takip ediliyor.
GİRNE-TAŞUCU GEMİSİ NEDEN BATTI?
Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin neden battığına ilişkin soruşturma sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ilk değerlendirmelerde geminin hava şartları nedeniyle su aldığının belirlendiğini açıkladı. Kazanın kesin nedeninin teknik incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
GEMİ KAZASINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kazanın ardından bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma operasyonuna sahil güvenlik unsurlarının yanı sıra helikopterler, askeri gemiler ve sivil tekneler de destek veriyor. Yetkililer, gemide bulunan ve henüz kendilerine ulaşılamayan 23 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.