GİRNE GEMİ KAZASI SON DAKİKA | Yolcu gemisi battı! Girne gemi kazasında ölü ve yaralı var mı, gemide kaç kişi vardı?

GİRNE'DE GEMİ KAZASINDA SON DURUM: 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden ve içinde 259 yolcu ile 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi alabora oldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in yaptığı son açıklamaya göre, kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtarıldı. Gemide bulunan 23 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.