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        Haberler Bilgi GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN! 2026 Kuzey Taurid Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

        GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN! 2026 Kuzey Taurid Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

        Kasım ayında gökyüzü meraklılarının ilgisini çeken doğa olaylarından biri olan Kuzey Taurid Meteor Yağmuru, en yoğun gözlem dönemine giriyor. Zaman zaman parlak ateş toplarıyla dikkat çeken bu gök olayı, gece saatlerinde gökyüzünde görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'den de izlenebilecek meteor yağmurunu kaçırmak istemeyenler, gözlem için en uygun saatleri araştırıyor. Peki, Kuzey Taurid Meteor Yağmuru ne zaman ve saat kaçta görülecek? Meteor yağmurunu izlemek için en ideal zaman aralığı hangisi? İşte merak edilen gözlem detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Önemli astronomi olayları arasında yer alan Kuzey Taurid Meteor Yağmuru, gökyüzünde oluşturduğu parlak ışık izleriyle gözlem tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Özellikle zaman zaman ateş toplarını andıran meteorlarıyla öne çıkan bu doğa olayı, belirli saatlerde Türkiye'den de takip edilebilecek. Gökyüzündeki hareketliliği gözlemlemek isteyenler ise meteor yağmurunun en yoğun olacağı zamanı ve izleme koşullarını merak ediyor. Peki, Kuzey Taurid Meteor Yağmuru hangi tarihte, saat kaçta görülecek? En iyi gözlem için hangi saatler tercih edilmeli? İşte ayrıntılar...

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        KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Gökyüzü gözlemcilerinin merakla beklediği Kuzey Taurid Meteor Yağmuru, 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamından 12 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerine uzanan süreçte en yoğun aktivite dönemini yaşayacak.

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        KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

        Kuzey Taurid Meteor Yağmuru, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemlenebilecek gök olayları arasında bulunuyor. Meteorları daha net görebilmek için bulutsuz ve açık bir havanın yanı sıra ışık kirliliğinin düşük olduğu alanların tercih edilmesi öneriliyor.

        Özellikle şehir merkezlerindeki yapay aydınlatmalar, meteorların oluşturduğu ışık izlerinin fark edilmesini güçleştirebiliyor. Bu nedenle şehir ışıklarından uzak, karanlık noktalar gözlem için daha elverişli koşullar sunuyor.

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        KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU HANGİ SAATLERDE İZLENMELİ?

        Kuzey Taurid Meteor Yağmuru'nu gözlemlemek isteyenler, 11 Kasım Çarşamba akşamından itibaren gökyüzünü takip edebilir. Gece ilerledikçe Boğa Takımyıldızı'nın ufuk üzerindeki konumunun yükselmesi, meteorların görülme ihtimalini artırabilir. Bu nedenle gece yarısından gün doğumuna kadar olan zaman dilimi gözlem açısından öne çıkıyor. Özellikle 12 Kasım Perşembe günü sabaha karşı 02.00-05.00 saatleri, meteor yağmurunu izlemek isteyenler için en uygun zaman aralıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

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        KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

        Kuzey Taurid Meteor Yağmuru, Dünya'nın yörüngesi boyunca ilerlerken uzaydaki toz ve kaya parçacıklarının bulunduğu bölgeden geçmesi sonucu ortaya çıkıyor. 2P/Encke kuyruklu yıldızından geriye kalan parçacıklarla bağlantılı olan bu gök olayı, her yıl belirli dönemlerde gözlemlenebiliyor.

        Uzaydan Dünya atmosferine giren küçük parçalar, sürtünmenin etkisiyle ısınarak yanıyor ve gökyüzünde parlak ışık çizgileri meydana getiriyor. Halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılan bu görüntüde yıldızlar değil, atmosfere giren küçük gök taşı parçacıkları ışık saçıyor.

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        #meteor
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