KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Kuzey Taurid Meteor Yağmuru, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemlenebilecek gök olayları arasında bulunuyor. Meteorları daha net görebilmek için bulutsuz ve açık bir havanın yanı sıra ışık kirliliğinin düşük olduğu alanların tercih edilmesi öneriliyor.

Özellikle şehir merkezlerindeki yapay aydınlatmalar, meteorların oluşturduğu ışık izlerinin fark edilmesini güçleştirebiliyor. Bu nedenle şehir ışıklarından uzak, karanlık noktalar gözlem için daha elverişli koşullar sunuyor.