GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ 2026-2027 | Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, DV Lottery takvimi açıklandı mı?

DV-2027 GREEN CARD ÇEKİLİŞİNDE MAHKEME SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

DV-2027 başvuru takvimine ilişkin belirsizlik, ABD'de görülen ayrı bir dava nedeniyle de gündeme geldi. California'daki federal mahkeme, 14 Ekim 2026 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığına başvuru takvimini açıklaması ve kayıtları 1 Kasım'a kadar başlatması yönünde karar verdi. Ancak ABD yönetiminin karara itiraz etmesinin ardından 9. Temyiz Mahkemesi, 29 Ekim 2026 tarihinde alt mahkemenin kararını temyiz süreci boyunca durdurdu. Böylece 1 Kasım için öngörülen başvuru başlangıcı da uygulanamaz hale geldi.

Mahkeme sürecinde henüz nihai karar verilmedi. 12 Kasım itibarıyla DV-2027 Green Card başvurularının başlayacağı tarih belli değil. Adayların yeni takvim için ABD Dışişleri Bakanlığından gelecek resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.