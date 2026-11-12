GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ 2026-2027 | Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, DV Lottery takvimi açıklandı mı?
Green Card başvurusu 2026-2027 dönemi için milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. ABD'de 75 ülkenin vatandaşlarına yönelik göçmen vizesi kısıtlamasının federal mahkeme tarafından iptal edilmesi ve DV-2027 çekilişine ilişkin yargı süreci, başvuru takvimini yeniden gündeme taşıdı. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte DV Lottery başvuru sürecindeki son gelişmeler...
Green Card başvurusu 2026-2027 dönemi için milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. ABD'de Trump yönetiminin 75 ülkeye yönelik göçmen vizesi kısıtlamasının federal mahkeme tarafından iptal edilmesiyle gözler yeni başvuru takvimine çevrildi. Geçtiğimiz yıl başvuruların alınmaması nedeniyle DV-2027 çekilişini bekleyen adaylar, başvuru sürecine ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, DV Lottery başvuru tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
2026-2027 GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
12 Kasım 2026 itibarıyla DV-2027 Green Card çekilişi için başvuru tarihleri ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Resmi başvuru sistemi üzerinden de yeni dönem için başvuru alınmıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Kasım 2025 tarihinde yaptığı duyuruda DV-2027 kayıt döneminin başlangıç tarihinin daha sonra ilan edileceğini bildirmişti. Başvuru sürecinde yapılacak değişiklikler nedeniyle takvimin ertelendiği belirtilmişti.
Şu ana kadar yeni başvuru döneminin hangi tarihte başlayacağına ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle önceki yılların başvuru takvimleri esas alınarak tarih vermek mümkün değil. Yeni dönemle ilgili duyuruların ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURULARINDA 75 ÜLKEYE VİZE KISITLAMASI KARARI İPTAL EDİLDİ
ABD'nin New York eyaletindeki federal mahkemede görülen davada Yargıç Jeannette Vargas, Trump yönetiminin 75 ülkenin vatandaşlarına yönelik göçmen vizesi işlemlerini durduran politikasını hukuka aykırı buldu.
Kararda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından uygulanan vize kısıtlamasının yasal yetki sınırlarını aştığı belirtildi. Mahkeme, göçmen vizesi başvurularının yalnızca başvuranların vatandaşlığına dayanılarak toplu şekilde engellenemeyeceğine hükmetti. Söz konusu kısıtlama, Afganistan, İran, Rusya ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 75 ülkeden gelen göçmen vizesi başvurularını kapsıyordu. ABD yönetimi, bu ülkelerden gelen göçmenlerin kamu yardımlarına ihtiyaç duyma ihtimalini gerekçe göstermişti.
Ancak mahkemenin verdiği iptal kararı, Green Card çekilişinin başvuru takviminin açıldığı anlamına gelmiyor. Vize kısıtlamasına ilişkin dava ile DV-2027 çekilişinin kayıt süreci birbirinden ayrı süreçler olarak ilerliyor.
DV-2027 GREEN CARD ÇEKİLİŞİNDE MAHKEME SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?
DV-2027 başvuru takvimine ilişkin belirsizlik, ABD'de görülen ayrı bir dava nedeniyle de gündeme geldi. California'daki federal mahkeme, 14 Ekim 2026 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığına başvuru takvimini açıklaması ve kayıtları 1 Kasım'a kadar başlatması yönünde karar verdi. Ancak ABD yönetiminin karara itiraz etmesinin ardından 9. Temyiz Mahkemesi, 29 Ekim 2026 tarihinde alt mahkemenin kararını temyiz süreci boyunca durdurdu. Böylece 1 Kasım için öngörülen başvuru başlangıcı da uygulanamaz hale geldi.
Mahkeme sürecinde henüz nihai karar verilmedi. 12 Kasım itibarıyla DV-2027 Green Card başvurularının başlayacağı tarih belli değil. Adayların yeni takvim için ABD Dışişleri Bakanlığından gelecek resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Green Card çekilişine katılmak isteyenler, başvurularını ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapabiliyor. Başvuru dönemi açıldığında adayların gerekli bilgileri eksiksiz doldurması ve fotoğraf şartlarına uygun bir başvuru gerçekleştirmesi gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çekilişe katılabilmek için adayların eğitim veya mesleki deneyim şartlarından en az birini karşılaması gerekiyor. Buna göre başvuru sahibinin en az lise veya dengi bir eğitim programını tamamlamış olması ya da son 5 yıl içerisinde en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren uygun bir meslekte çalışmış olması şartı aranıyor.
Green Card başvurusu için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmuyor. Başvuru formunda verilen bilgilerin doğru olması ve aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılmaması gerekiyor.
Çekilişte seçilmek de doğrudan Green Card sahibi olmak anlamına gelmiyor. Seçilen adayların vize başvuru işlemlerini tamamlaması, gerekli şartları karşılaması ve konsolosluk görüşmesinden geçmesi gerekiyor. Başvuru dönemi açıldığında adayların yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesini kullanması önem taşıyor.