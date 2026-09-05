GSB KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman, bugün mü açıklanacak? GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK yurt sonuçları yer alıyor. 25-29 Ağustos tarihleri arasında alınan yurt başvurularının ardından gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak değerlendirme sürecine çevrildi. Yeni eğitim döneminde farklı şehirlerde öğrenim görecek öğrenciler, barınma planlaması yapabilmek için KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yurt başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? GSB yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KYK yurt sonuç sorgulama ekranı ve tüm merak edilen detaylar...