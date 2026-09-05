GSB KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman, bugün mü açıklanacak? GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurt başvuru sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak değerlendirme sürecine çevrildi. Başka şehirlerde üniversite eğitimine başlayacak öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. KYK yurt sonuçları açıklandığında adaylar, sonuç ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaparak yerleştirme durumlarını öğrenebilecek. Peki, 2026-2027 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? İşte GSB KYK yurt sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK yurt sonuçları yer alıyor. 25-29 Ağustos tarihleri arasında alınan yurt başvurularının ardından gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak değerlendirme sürecine çevrildi. Yeni eğitim döneminde farklı şehirlerde öğrenim görecek öğrenciler, barınma planlaması yapabilmek için KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yurt başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? GSB yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KYK yurt sonuç sorgulama ekranı ve tüm merak edilen detaylar...
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül’de erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda bu yılki KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.
KYK YURT SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, yerleştirme durumlarını T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.
Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.
BU YIL KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurtlarında yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
Nöbetçi yurtlar 14 Eylül'e kadar hizmet verecek. Dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek.
Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.
KYK AYLIK YURT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ücretler artırıldı.
Buna göre geçen yıl aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL’ye yükseldi. Böylece ücretteki artış oranı yaklaşık yüzde 23.3 oldu.
KYK 1.,2.,3.,4.,5.,6. TİP YURT AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?
GSB yurtlarında ücretler; binanın fiziki özellikleri, oda kapasitesi ve öğrencilere sunulan imkanlara göre değişebiliyor. Bu nedenle öğrencinin ödeyeceği kesin tutar, yerleştirildiği yurda göre farklılaşabiliyor.