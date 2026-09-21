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        Haberler Bilgi Magazin Güncel reyting sonuçları AB ve total sıralama 19 Eylül 2026: MasterChef - Mercan Köşk - Gönül Dağı reytinglerde kaçıncı oldu?

        Güncel reyting sonuçları AB ve total sıralama 19 Eylül 2026: MasterChef - Mercan Köşk - Gönül Dağı reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 19 Eylül Cumartesi günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle yayınlandığı günlerde reytinglerde zirveye yerleşen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümü izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ayrıca MasterChef - Mercan Köşk - Gönül Dağı de reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 19 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları 19 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında MasterChef - Mercan Köşk - Gönül Dağı AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 19 Eylül AB ve total reyting sıralaması...

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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 19 EYLÜL

        • Güller ve Günahlar — Kanal D
        • Güller ve Günahlar (Özet) — Kanal D
        • Mercan Koku — ATV
        • Gönül Dağı — TRT 1
        • MasterChef Türkiye — TV8
        • Deniz Uras ile Now Ana Haber Hafta Sonu — NOW
        • Gönül Dağı (Özet) — TRT 1
        • Show Ana Haber — Show TV
        • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Açıklama Yapıyor — TRT Spor
        • Trabzonsporlu Futbolcu Nwiwu Açıklama Yapıyor — TRT Spor
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        AB REYTİNG SONUÇLARI 19 EYLÜL

        • Güller ve Günahlar — Kanal D
        • MasterChef Türkiye — TV8
        • Mercan Koku — ATV
        • Deniz Uras ile Now Ana Haber Hafta Sonu — NOW
        • Gönül Dağı — TRT 1
        • Güller ve Günahlar (Özet) — Kanal D
        • Show Ana Haber — Show TV
        • MasterChef Türkiye Özet — TV8
        • Stadyum — TRT Spor
        • Gönül Dağı (Özet) — TRT 1
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        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 19 EYLÜL

        • Güller ve Günahlar — Kanal D
        • Mercan Koku — ATV
        • MasterChef Türkiye — TV8
        • Deniz Uras ile Now Ana Haber Hafta Sonu — NOW
        • Gönül Dağı — TRT 1
        • Güller ve Günahlar (Özet) — Kanal D
        • Show Ana Haber — Show TV
        • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Açıklama Yapıyor — TRT Spor
        • Mercan Koku (Özet) — ATV
        • Trabzonsporlu Futbolcu Nwiwu Açıklama Yapıyor — TRT Spor
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        #reyting
        #18 eylül
        #Reyting sonuçları
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