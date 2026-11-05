GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala yarışmacılar arasındaki çekişme iyice arttı. 5 Kasım 2026 Perşembe günü ekrana gelen bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, günün en başarılı yemeğini hazırlayarak yarım altın ödülüne ulaşmak için mutfağa girdi. Kayınvalidelerin yaptığı tadımların ardından verilen puanlar, günün sıralamasını belirledi. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, hangi gelinin rakiplerini geride bıraktığını ve en düşük puanı kimin aldığını öğrenmek istiyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altını kim aldı? 5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi, günün birincisi kim oldu? İşte merak edilen sonuçlar...