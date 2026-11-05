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        Haberler Bilgi GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü rekabet hız kesmeden devam etti. Haftanın dördüncü gününde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele etti. Tadım ve puanlama aşamasının ardından gözler günün birincisine ve çeyrek altını kazanan yarışmacıya çevrildi. Ekran başındaki izleyiciler ise hangi gelinin zirveye yerleştiğini, kimin son sırada kaldığını ve güncel puan tablosunu araştırmaya başladı. Peki, 5 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte günün puan durumu ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 16:33 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala yarışmacılar arasındaki çekişme iyice arttı. 5 Kasım 2026 Perşembe günü ekrana gelen bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, günün en başarılı yemeğini hazırlayarak yarım altın ödülüne ulaşmak için mutfağa girdi. Kayınvalidelerin yaptığı tadımların ardından verilen puanlar, günün sıralamasını belirledi. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, hangi gelinin rakiplerini geride bıraktığını ve en düşük puanı kimin aldığını öğrenmek istiyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altını kim aldı? 5 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi, günün birincisi kim oldu? İşte merak edilen sonuçlar...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta programında 5 Kasım bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan Cemile gelin oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM 2026 PUAN DURUMU

        Cemile: 21 puan

        Yeşim: 14 puan

        Tuğba: 12 puan

        Öykü: 12 puan

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