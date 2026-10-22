Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Fon meselesini hassasiyetle yönetiyoruz" diyen Erdoğan, "Meclis'teki yasa teklifiyle ödeme işlemleri hızlanacak. Önceliğimiz tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. İk... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Fon meselesini hassasiyetle yönetiyoruz" diyen Erdoğan, "Meclis'teki yasa teklifiyle ödeme işlemleri hızlanacak. Önceliğimiz tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. İkinci aşamada hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır." ifadelerini kullandı. "Biz bu meseleye bir cerrah titizliğiyle vaziyet ediyor, milletimizin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz." ifadelerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek DDK'nın kapsamlı raporu, gerekse diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutuyla her türlü adım atılacak." dedi Daha Az Göster