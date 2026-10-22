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        Haberler Bilgi GÜNÜN KAZANANI AÇIKLANDI! Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu ve çeyrek altını kazandı? 22 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        GÜNÜN KAZANANI AÇIKLANDI! Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu ve çeyrek altını kazandı? 22 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününe girilirken çeyrek altın mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. 22 Ekim 2026 Perşembe günü ekrana gelen bölümde Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, rakiplerini geride bırakmak ve günün birincisi olmak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Cuma günü yapılacak final öncesinde alınan sonuçlar, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 22 Ekim Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı, günün en yüksek puanını hangi gelin topladı? Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza kaç puan aldı? İşte Gelinim Mutfakta 22 Ekim Perşembe puan durumu ve günün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala gözler 22 Ekim 2026 Perşembe günü yaşanan rekabete çevrildi. Bugün de izleyiciyle buluşan yarışmada Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza, günün en başarılı tabağını hazırlayarak çeyrek altını kazanmak için tezgah başına geçti. Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan puanlar, hem günlük birincilik yarışını hem de haftalık sıralamayı etkiledi. Peki, 22 Ekim Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, çeyrek altın hangi geline verildi? Cemile, Tuğba, Almeda ve Beyza'nın puanları kaç oldu? İşte Gelinim Mutfakta 22 Ekim Perşembe sonuçları, güncel puan tablosu ve yarışmanın son bölümüne ilişkin detaylar...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da 22 Ekim bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Almeda oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 22 EKİM 2026 PUAN DURUMU

        Almeda: 21 Puan

        Cemile: 15 Puan

        Beyza: 12 Puan

        Tuğba: 11 Puan

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